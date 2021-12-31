Bloomberg: демограф заявила о резком сокращении жизни россиян

31 декабря 2021 в 13:54 Размер текста - 17 +

Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась из-за пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Ожидаемая продолжительность жизни в России опустилась ниже 70 лет. Об этом агентству Bloomberg заявила демограф МГУ Вера Карпова. По ее словам, это произошло на фоне пандемии COVID. «Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на десять лет. Коронавирус сократил среднюю продолжительность жизни более чем на три года до 70. «В последний раз ожидаемая продолжительность жизни составляла 70 лет в 2012 году», — сказала Карпова агентству Bloomberg. 23 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции сообщил о том, что у россиян сократилась продолжительность жизни, что безусловно связано с пандемией COVID-19. Что касается прививки от этой болезни, президент РФ отметил, что в стране низкий уровень коллективного иммунитета — 59,4%. Путин призвал распространять вакцины как можно в большем количестве. Он добавил, что людям нужно терпеливо объяснять необходимость вакцинации, особенно антиваксерам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ожидаемая продолжительность жизни в России опустилась ниже 70 лет. Об этом агентству Bloomberg заявила демограф МГУ Вера Карпова. По ее словам, это произошло на фоне пандемии COVID. «Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на десять лет. Коронавирус сократил среднюю продолжительность жизни более чем на три года до 70. «В последний раз ожидаемая продолжительность жизни составляла 70 лет в 2012 году», — сказала Карпова агентству Bloomberg. 23 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции сообщил о том, что у россиян сократилась продолжительность жизни, что безусловно связано с пандемией COVID-19. Что касается прививки от этой болезни, президент РФ отметил, что в стране низкий уровень коллективного иммунитета — 59,4%. Путин призвал распространять вакцины как можно в большем количестве. Он добавил, что людям нужно терпеливо объяснять необходимость вакцинации, особенно антиваксерам.