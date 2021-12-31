Bloomberg: демограф заявила о резком сокращении жизни россиян

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Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась из-за пандемии Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ожидаемая продолжительность жизни в России опустилась ниже 70 лет. Об этом агентству Bloomberg заявила демограф МГУ Вера Карпова. По ее словам, это произошло на фоне пандемии COVID.

«Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на десять лет. Коронавирус сократил среднюю продолжительность жизни более чем на три года до 70. «В последний раз ожидаемая продолжительность жизни составляла 70 лет в 2012 году», — сказала Карпова агентству Bloomberg.

23 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции сообщил о том, что у россиян сократилась продолжительность жизни, что безусловно связано с пандемией COVID-19. Что касается прививки от этой болезни, президент РФ отметил, что в стране низкий уровень коллективного иммунитета — 59,4%. Путин призвал распространять вакцины как можно в большем количестве. Он добавил, что людям нужно терпеливо объяснять необходимость вакцинации, особенно антиваксерам.

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Ожидаемая продолжительность жизни в России опустилась ниже 70 лет. Об этом агентству Bloomberg заявила демограф МГУ Вера Карпова. По ее словам, это произошло на фоне пандемии COVID. «Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на десять лет. Коронавирус сократил среднюю продолжительность жизни более чем на три года до 70. «В последний раз ожидаемая продолжительность жизни составляла 70 лет в 2012 году», — сказала Карпова агентству Bloomberg. 23 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции сообщил о том, что у россиян сократилась продолжительность жизни, что безусловно связано с пандемией COVID-19. Что касается прививки от этой болезни, президент РФ отметил, что в стране низкий уровень коллективного иммунитета — 59,4%. Путин призвал распространять вакцины как можно в большем количестве. Он добавил, что людям нужно терпеливо объяснять необходимость вакцинации, особенно антиваксерам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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