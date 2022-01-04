Чубайс разочаровался в бестселлере о борьбе Ельцина и Зюганова. «Автор не преодолел давление»

04 января 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Чубайс назвал книгу необъективной Фото: Анна Майорова © URA.RU Автор бестселлера «Все свободны» о выборах 1996 года Михаил Зыгарь не смог описать события так, как это было на самом деле, а подогнал полученную информацию под свое заранее сформированное мнение. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс, комментарии которого также приведены в данной книге. «В таких работах всегда есть дилемма — описать события так, какими они были в реальности или проиллюстрировать ту точку зрения, которая у автора заранее сложилась. Увы, даже если замысел был в первой логике, книга получилась во второй. Такая „подгонка под ответ“ всегда подрывает доверие к прочитанному. <…> Это системная проблема — автор не смог или не захотел преодолеть давление его среды и попал здесь точно в запрос той части современной интеллигенции, которая ищет простых и удобных исторических обоснований собственной позиции в нынешних политических противостояниях», — поделился своим мнением Чубайс в Facebook. Он отметил, что очень ждал книгу и с удовольствием прочел предыдущий бестселлер Зыгаря «Империя должна умереть». Чубайс назвал президентские выборы 1996 года важнейшим этапом новейшей истории. Он надеялся, что журналист «без какой-то предварительной заданности» опишет те события. В итоге ожидания Чубайса не оправдались, и он упрекнул, Зыгаря в непрофессионализме. Сюжет книги «Все свободны» разворачивается вокруг выборов 1996 года — противостояния президента Бориса Ельцина и лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Автор провел более 120 интервью, в том числе, пообщался с Чубайсом, который возглавлял аналитическую группу в составе предвыборного штаба Ельцина. Книга признана бестселлером многими интернет-магазинами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Автор бестселлера «Все свободны» о выборах 1996 года Михаил Зыгарь не смог описать события так, как это было на самом деле, а подогнал полученную информацию под свое заранее сформированное мнение. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс, комментарии которого также приведены в данной книге. «В таких работах всегда есть дилемма — описать события так, какими они были в реальности или проиллюстрировать ту точку зрения, которая у автора заранее сложилась. Увы, даже если замысел был в первой логике, книга получилась во второй. Такая „подгонка под ответ“ всегда подрывает доверие к прочитанному. <…> Это системная проблема — автор не смог или не захотел преодолеть давление его среды и попал здесь точно в запрос той части современной интеллигенции, которая ищет простых и удобных исторических обоснований собственной позиции в нынешних политических противостояниях», — поделился своим мнением Чубайс в Facebook. Он отметил, что очень ждал книгу и с удовольствием прочел предыдущий бестселлер Зыгаря «Империя должна умереть». Чубайс назвал президентские выборы 1996 года важнейшим этапом новейшей истории. Он надеялся, что журналист «без какой-то предварительной заданности» опишет те события. В итоге ожидания Чубайса не оправдались, и он упрекнул, Зыгаря в непрофессионализме. Сюжет книги «Все свободны» разворачивается вокруг выборов 1996 года — противостояния президента Бориса Ельцина и лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Автор провел более 120 интервью, в том числе, пообщался с Чубайсом, который возглавлял аналитическую группу в составе предвыборного штаба Ельцина. Книга признана бестселлером многими интернет-магазинами.