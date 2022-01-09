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Из-за федеральной реформы тюменцы получат пособия не по графику

© Служба новостей «URA.RU»
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Часть пособий тюменцам перечислят досрочно Фото:

Из-за передачи части полномочий по перечислению пособий от соцзащиты и Роструда в адрес Пенсионного фонда РФ тюменцы получат ряд пособий раньше положенного срока. Об этом на своем сайте сообщает департамент соцразвития Тюменской области.

«ПФР начинает предоставлять отдельные меры поддержки, которые ранее назначали органы социальной защиты населения и Роструд. Первые выплаты граждане получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному графику происходит в феврале», — сообщает департамент социального развития Тюменской области на своем сайте.

Там также подчеркнули, что к обычной системе (когда пособия за прошлый месяц выплачиваются в новом) перечисления вернутся в марте. Изменения коснутся шести видов пособий для семей с детьми (включая выплату по уходу за детьми до полутора лет), пяти видов выплат военным и их семьям, 17 компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации, а также денег, которые получают реабилитированные жертвы репрессий, и водители-инвалиды.

Ранее URA.RU писало о новой выплате, которую тюменцам пообещал губернатор региона Александр Моор. В 2022 году деньги будут выделять семьям, прожившим в браке 50 и более лет.

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Из-за передачи части полномочий по перечислению пособий от соцзащиты и Роструда в адрес Пенсионного фонда РФ тюменцы получат ряд пособий раньше положенного срока. Об этом на своем сайте сообщает департамент соцразвития Тюменской области. «ПФР начинает предоставлять отдельные меры поддержки, которые ранее назначали органы социальной защиты населения и Роструд. Первые выплаты граждане получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному графику происходит в феврале», — сообщает департамент социального развития Тюменской области на своем сайте. Там также подчеркнули, что к обычной системе (когда пособия за прошлый месяц выплачиваются в новом) перечисления вернутся в марте. Изменения коснутся шести видов пособий для семей с детьми (включая выплату по уходу за детьми до полутора лет), пяти видов выплат военным и их семьям, 17 компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации, а также денег, которые получают реабилитированные жертвы репрессий, и водители-инвалиды. Ранее URA.RU писало о новой выплате, которую тюменцам пообещал губернатор региона Александр Моор. В 2022 году деньги будут выделять семьям, прожившим в браке 50 и более лет.
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