Депутат Рады: РФ хочет подчинить Казахстан «под прикрытием» ОДКБ

12 января 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Мережко уверен, что Россия хочет подчинить Казахстан посредством ввода миротворческих войск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU События в Казахстане показывают, что РФ намерена подчинить себе территорию, вследствие этого Украина должна как можно быстрее вступить в альянс НАТО. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики, заместитель главы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Александр Мережко. «Как говорил в свое время Джордж Кеннан: для России ее соседи либо враги, либо вассалы. Сейчас Российская Федерация пытается превратить Казахстан в своего вассала. Еще один урок из этих событий — необходимо ускорить вступление Украины в НАТО», — сообщил депутат в интервью изданию «Цензор. НЕТ». Однако, отметил политик, решение вопроса о вступлении Украины в военно-политический не входит в полномочия страны. Помимо этого, политик отметил, что РФ пытается вмешаться во внутренние дела Казахстана «под прикрытием» ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Такие действия недопустимы, заявил Мурашко. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ, за военной помощью в преодолении «террористической угрозы». В организацию входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Протесты в Казахстане вспыхнули сразу после Нового года на фоне резкого повышения цен на газ. С 1 января стоимость топлива увеличилась до 120 тенге. Во время митингов в Атырау и других городах прошли столкновения с полицией. Президент республики объявил в стране чрезвычайное положение. Ранее политологи предположили, что за протестами стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

События в Казахстане показывают, что РФ намерена подчинить себе территорию, вследствие этого Украина должна как можно быстрее вступить в альянс НАТО. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики, заместитель главы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Александр Мережко. «Как говорил в свое время Джордж Кеннан: для России ее соседи либо враги, либо вассалы. Сейчас Российская Федерация пытается превратить Казахстан в своего вассала. Еще один урок из этих событий — необходимо ускорить вступление Украины в НАТО», — сообщил депутат в интервью изданию «Цензор. НЕТ». Однако, отметил политик, решение вопроса о вступлении Украины в военно-политический не входит в полномочия страны. Помимо этого, политик отметил, что РФ пытается вмешаться во внутренние дела Казахстана «под прикрытием» ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Такие действия недопустимы, заявил Мурашко. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ, за военной помощью в преодолении «террористической угрозы». В организацию входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Протесты в Казахстане вспыхнули сразу после Нового года на фоне резкого повышения цен на газ. С 1 января стоимость топлива увеличилась до 120 тенге. Во время митингов в Атырау и других городах прошли столкновения с полицией. Президент республики объявил в стране чрезвычайное положение. Ранее политологи предположили, что за протестами стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов.