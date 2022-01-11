11 января 2022

Депутат Рады: РФ хочет подчинить Казахстан «под прикрытием» ОДКБ

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Обстановка в Алма-Ате после погромов. Алма-Ата, Казахстан, пожарище, казахстан, резиденция президента, Алма-Ата, Алматы, алмаата
Мережко уверен, что Россия хочет подчинить Казахстан посредством ввода миротворческих войск Фото:

События в Казахстане показывают, что РФ намерена подчинить себе территорию, вследствие этого Украина должна как можно быстрее вступить в альянс НАТО. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики, заместитель главы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Александр Мережко.

«Как говорил в свое время Джордж Кеннан: для России ее соседи либо враги, либо вассалы. Сейчас Российская Федерация пытается превратить Казахстан в своего вассала. Еще один урок из этих событий — необходимо ускорить вступление Украины в НАТО», — сообщил депутат в интервью изданию «Цензор. НЕТ». Однако, отметил политик, решение вопроса о вступлении Украины в военно-политический не входит в полномочия страны.

Помимо этого, политик отметил, что РФ пытается вмешаться во внутренние дела Казахстана «под прикрытием» ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Такие действия недопустимы, заявил Мурашко.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ, за военной помощью в преодолении «террористической угрозы». В организацию входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Протесты в Казахстане вспыхнули сразу после Нового года на фоне резкого повышения цен на газ. С 1 января стоимость топлива увеличилась до 120 тенге. Во время митингов в Атырау и других городах прошли столкновения с полицией. Президент республики объявил в стране чрезвычайное положение. Ранее политологи предположили, что за протестами стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов.

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События в Казахстане показывают, что РФ намерена подчинить себе территорию, вследствие этого Украина должна как можно быстрее вступить в альянс НАТО. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики, заместитель главы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Александр Мережко. «Как говорил в свое время Джордж Кеннан: для России ее соседи либо враги, либо вассалы. Сейчас Российская Федерация пытается превратить Казахстан в своего вассала. Еще один урок из этих событий — необходимо ускорить вступление Украины в НАТО», — сообщил депутат в интервью изданию «Цензор. НЕТ». Однако, отметил политик, решение вопроса о вступлении Украины в военно-политический не входит в полномочия страны. Помимо этого, политик отметил, что РФ пытается вмешаться во внутренние дела Казахстана «под прикрытием» ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Такие действия недопустимы, заявил Мурашко. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ, за военной помощью в преодолении «террористической угрозы». В организацию входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Протесты в Казахстане вспыхнули сразу после Нового года на фоне резкого повышения цен на газ. С 1 января стоимость топлива увеличилась до 120 тенге. Во время митингов в Атырау и других городах прошли столкновения с полицией. Президент республики объявил в стране чрезвычайное положение. Ранее политологи предположили, что за протестами стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов.
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