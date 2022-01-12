12 января 2022

Заммэра Москвы допустил введение ограничений из-за «Омикрона»

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, кремль, красная площадь, собор василия блаженного, покровский собор, москва
Власти допустили введение ограничений в столице из-за «Омикрона» Фото:
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Коронавирус COVID-19

В российской столице возможно введение новых ограничений из-за омикрон-штамма в случае высокой нагрузки на здравоохранение. Такой прогноз дал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы, безусловно, будем прибегать к ним в случае, если такая необходимость возникает. Только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

Он дополнил, что в этом случае будут приниматься оперативные решения по введению или не введению ограничений. По словам Владимира Ефимова, власти будут опираться на количество госпитализаций и нагрузку московской системы здравоохранения

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан рассказали, кто имеет повышенный риск заболеть «Омикроном». По их мнению, в первую очередь этому подвержены непривитые и пожилые люди.

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В российской столице возможно введение новых ограничений из-за омикрон-штамма в случае высокой нагрузки на здравоохранение. Такой прогноз дал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Мы, безусловно, будем прибегать к ним в случае, если такая необходимость возникает. Только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК). Он дополнил, что в этом случае будут приниматься оперативные решения по введению или не введению ограничений. По словам Владимира Ефимова, власти будут опираться на количество госпитализаций и нагрузку московской системы здравоохранения Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан рассказали, кто имеет повышенный риск заболеть «Омикроном». По их мнению, в первую очередь этому подвержены непривитые и пожилые люди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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