Заммэра Москвы допустил введение ограничений из-за «Омикрона»

В российской столице возможно введение новых ограничений из-за омикрон-штамма в случае высокой нагрузки на здравоохранение. Такой прогноз дал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Мы, безусловно, будем прибегать к ним в случае, если такая необходимость возникает. Только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).
Он дополнил, что в этом случае будут приниматься оперативные решения по введению или не введению ограничений. По словам Владимира Ефимова, власти будут опираться на количество госпитализаций и нагрузку московской системы здравоохранения
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан рассказали, кто имеет повышенный риск заболеть «Омикроном». По их мнению, в первую очередь этому подвержены непривитые и пожилые люди.
В российской столице возможно введение новых ограничений из-за омикрон-штамма в случае высокой нагрузки на здравоохранение. Такой прогноз дал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Мы, безусловно, будем прибегать к ним в случае, если такая необходимость возникает. Только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК). Он дополнил, что в этом случае будут приниматься оперативные решения по введению или не введению ограничений. По словам Владимира Ефимова, власти будут опираться на количество госпитализаций и нагрузку московской системы здравоохранения Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан рассказали, кто имеет повышенный риск заболеть «Омикроном». По их мнению, в первую очередь этому подвержены непривитые и пожилые люди.