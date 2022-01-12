Заммэра Москвы допустил введение ограничений из-за «Омикрона»

13 января 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

Власти допустили введение ограничений в столице из-за «Омикрона» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В российской столице возможно введение новых ограничений из-за омикрон-штамма в случае высокой нагрузки на здравоохранение. Такой прогноз дал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Мы, безусловно, будем прибегать к ним в случае, если такая необходимость возникает. Только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК). Он дополнил, что в этом случае будут приниматься оперативные решения по введению или не введению ограничений. По словам Владимира Ефимова, власти будут опираться на количество госпитализаций и нагрузку московской системы здравоохранения Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан рассказали, кто имеет повышенный риск заболеть «Омикроном». По их мнению, в первую очередь этому подвержены непривитые и пожилые люди. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В российской столице возможно введение новых ограничений из-за омикрон-штамма в случае высокой нагрузки на здравоохранение. Такой прогноз дал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Мы, безусловно, будем прибегать к ним в случае, если такая необходимость возникает. Только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК). Он дополнил, что в этом случае будут приниматься оперативные решения по введению или не введению ограничений. По словам Владимира Ефимова, власти будут опираться на количество госпитализаций и нагрузку московской системы здравоохранения Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан рассказали, кто имеет повышенный риск заболеть «Омикроном». По их мнению, в первую очередь этому подвержены непривитые и пожилые люди.