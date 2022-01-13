Заместители главы свердловской ГИБДД уволились после конфликта

Заместители Алексея Спиридонова отказывались выполнять задания руководителя Фото: Илья Московец © URA.RU

Все заместители начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексея Спиридонова уволились после долгого конфликта с шефом. Об этом URA.RU рассказал источник в силовом ведомстве.

«Подчиненные Спиридонова ушли с постов его заместителей из-за продолжительного конфликта. Их совместная работа изначально не сложилась, потому что они игнорировали приказы начальника и были не заинтересованы в работе под его началом. Не удивительно, что руководитель, будучи в команде шефа свердловской полиции [генерала Александра], „прогнул“ свою линию», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что среди уволившихся заместителей Дмитрий Панфилов и Игорь Снедков, которые пользовались уважением подчиненных, но не входили в круг доверия самого Спиридонова.

URA.RU обратилось в отделение пропаганды областного управления ГИБДД. Там подчеркнули, что не комментируют вопросы, касающиеся личного состава полиции. Пресс-атташе свердловского главка МВД Валерий Горелых прокомментировал агентству информацию инсайдеров.

«Сливы подобного рода, как правило, делают те, кого-либо с позором изгнали из системы МВД за дисциплинарные проступки, либо откровенные бездельники, не справлявшиеся с выполнением поставленных задач. Честному сотруднику, тем более бывшему, нечего стесняться своей точки зрения. Когда у самого одно место, что называется, в пушку, тогда и присутствуют выражения типа „инсайдер“ или „человек, пожелавший остаться анонимным“», — рассказал корреспонденту Горелых.

Он подчеркнул, что должности замруководителя областного управления ГИБДД вакантны. Однако в ведомстве нашли кандидатов на все три должности, их кандидатуры находятся на согласовании. Ожидается подписание приказа начальником ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова.

«Как гласит народная мудрость, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, — сказал Горелых, отметив, что не станет раскрывать имен кандидатов на освободившиеся должности — забегая вперед, скажу, что все три кандидата наши местные коллеги», — заключил Горелых.

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