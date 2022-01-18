Новая улица соединит две ключевые магистрали Тюмени

Одну из новых улиц построят в заречных микрорайонах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени запланировано строительство новой улицы, которая соединит две ключевые магистрали города: ул. Мельникайте и ул. Алебашевскую. Информация об этом указана в официальном паблике Главного управления строительства Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Всего по программе «Стимул» в 2022 году в городе будет построено три новых улицы.

«В заречной части города запланировано строительство улицы Тимофея Кармацкого. Она проходит рядом с ЖК „Айвазовский“ и соединяет ул. Алебашевскую с ул. Мельникайте», — указано в сообщении Главного управления строительства по Тюменской области.

Там добавили, что в 2022 году новые улицы также появятся в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево. «В Ново-Патрушево будет продолжено обустройство дороги на ул. В. Трофимовой. Часть улицы от ул. Митинского проложили в прошлом году. В этом сезоне подрядчики доведут ее до ул. Монтажников. Общая протяженность дороги — почти 900 метров. В этом же районе будет построено более 800 метров дороги на улице Константина Посьета», — сообщает ГУС.

Строительство дорог ведется по программе «Стимул», которая позволяет привлекать на эти цели средства из федерального бюджета. Взамен регион берет на себя обязательства по возведению жилья в указанных микрорайонах. Общий объем финансирования строительства дорожных объектов по программе «Стимул» в 2022 году в Тюмени составит более 450 млн рублей. 121 млн рублей — средства из федерального бюджета.

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