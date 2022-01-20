Врач призвал отказаться от масок в разгар «Омикрона»

Медицинские маски не сравняться по эффективности с респиратором, отметил Алексей Водовозов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тканевые и медицинские маски хуже защищают от нового штамма коронавируса «Омикрон», чем респираторы. Такое мнение высказал врач-терапевт Алексей Водовозов. Вместо масок он предлагает носить респираторы 2-го класса, которые помогут снизить количество вдыхаемых и выдыхаемых частиц.

«Сейчас от тканевых масок стараются отказываться. То есть для предыдущих генетических вариантов они были более-менее актуальны, ближе к „Дельте“ они начали показывать, что плохо фильтруют. Чуть более эффективны медицинские маски. Ношение сразу двух медицинских масок теоретически может несколько увеличить защиту от коронавируса, но все равно не сравнится с эффективностью респираторов», — приводит слова Алексея Водовозова «Москва 24».

По словам врача, даже если человек правильно наденет медицинскую маску, у него останется негерметичное «подмасочное пространство». Из-за этого эффективность такого средства индивидуальной защиты снижается. Дыхание также влияет на плотность прилегания маски.

Водовозов советует носить респираторы 2-го класса, которые обеспечивают фильтрацию до 95%. Благодаря этому уменьшается количество частиц, которые может распространить больной, а после — вдохнуть здоровый человек. По стоимости он почти сопоставим с двумя масками, отметил врач.

Терапевт напомнил, что для защиты от инфекции важно применять комплекс мер. По его словам, ношение СИЗов, обработка рук, соблюдение социальной дистанции и вакцинация помогут избежать существенного вреда, который способен нанести «Омикрон».

Ранее иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU заявил, что эффективность защитной маски снижается при штаммах COVID-19 «Дельта» и «Омикрон». Это связано с выделением большего количества вирусных частиц — человеку нужно меньше чихать и кашлять, чтобы заразить другого.

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