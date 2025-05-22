Путин озадачил чиновников, хамящих обычным людям

Президент Владимир Путин показал чиновникам всех уровней, как нужно относиться к людям. Он лично позвонил главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, которого атаковал дрон ВСУ. Как объяснили эксперты URA.RU, многие представители власти абсолютно не умеют общаться с народом, из-за чего их работа просто лишается смысла, но глава государства намерен сломать этот тренд.
Беспилотник ВСУ 22 мая атаковал автомобиль Волобуева, его доставили в больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму, перелом костей таза и лучевой кости правого предплечья. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет. После происшествия Путин лично позвонил пострадавшему, поинтересовался состоянием здоровья Волобуева и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Это уже четвертый случай, когда Волобуев подвергается атаке беспилотников. Недавно его контузило во время развоза хлеба местным жителям. Только после прямого указания врио губернатора Александра Хинштейна он отправился в больницу.
Многие чиновники не умеют общаться с людьми, поступок президента — ориентир для них, чтобы они меняли свое отношение к россиянам, считает политолог Дмитрий Нечаев. По его мнению, Путин дал понять, что нужно работать не только на свой KPI, но и в интересах общего блага.
“Это образец для губернаторов, министров правительства, мэров крупных городов, других чиновников. Путин показывает, что надо быть в гуще событий, просто интересоваться людьми, иначе теряется смысл работы чиновников”, — заявил политолог.
Между президентом и главой района — несколько ступеней иерархии, но он их преодолевает, общается напрямую. В данном случае не стоит рассматривать главу района как представителя власти, это обычный человек, который напрямую работает с такими же людьми, продолжил Нечаев.
«Путин позвонил не только, чтобы поддержать. Он привык получать информации напрямую. Никто так хорошо не знает настроения людей, как главы районов, представители низового уровня власти. Президент часто звонит командирам подразделений, интересуется ситуацией на фронте, получает информацию из первых уст», — пояснил собеседник URA.RU.
Курская область сейчас — один из самых приоритетных регионов, поэтому Путин лично туда приезжает, вручную решает многие вопросы, добавил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Тут стоит целый ряд задач: восстановление жилья и социальных объектов, разминирование, социальная поддержка, выплаты. Прямые боевые столкновения в регионе закончились, но ВСУ продолжают его обстреливать, поэтому местным жителям еще какое-то время придется испытывать трудности. В таких условиях поддержка и внимание президента крайне важны, заявил политолог.
«Президент продемонстрировал жест добра. В сверхнапряженном графике он нашел время позвонить пострадавшему курянину. Местные жители это тоже ценят, им важно и очень приятно такое внимание, тем более в такое тяжелое время», — отметил Михайлов.
Путин 20 мая совершил насыщенную поездку в Курскую область. Президент встретился с волонтерами, Александром Хинштейном, руководителями муниципалитетов, посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Верховному Главнокомандующему о завершении разгрома украинских формирований, вторгшихся в регион.
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