Восемь человек пострадали при атаке БПЛА на Елец

Губернатор: в результате падения БПЛА в Ельце пострадали 8 человек
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8 человек пострадали при падении БПЛА в Ельце
8 человек пострадали при падении БПЛА в Ельце Фото:
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В результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и последующего пожара в промышленной зоне города Елец пострадали восемь человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«В результате происшествия пострадали 8 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь. В интернете распространяется информация об утечке опасных веществ после пожара. Эти сведения не соответствуют действительности», — написал Артамонов. По словам главы региона, обломки БПЛА также упали на крышу жилого дома, но жильцы были оперативно эвакуированы, никто из них не пострадал.

В Липецкой области ранее уже объявляли угрозу атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе, а также вводили режимы воздушной опасности на территории региона. Аналогичные меры принимались и в других областях, включая Ростовскую и Тульскую, где жителей предупреждали о возможных атаках беспилотников.

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В результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и последующего пожара в промышленной зоне города Елец пострадали восемь человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «В результате происшествия пострадали 8 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь. В интернете распространяется информация об утечке опасных веществ после пожара. Эти сведения не соответствуют действительности», — написал Артамонов. По словам главы региона, обломки БПЛА также упали на крышу жилого дома, но жильцы были оперативно эвакуированы, никто из них не пострадал. В Липецкой области ранее уже объявляли угрозу атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе, а также вводили режимы воздушной опасности на территории региона. Аналогичные меры принимались и в других областях, включая Ростовскую и Тульскую, где жителей предупреждали о возможных атаках беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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