Военэксперт Ходаренок: ответ на атаки дронов ВСУ будет скорым и разрушительным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия ответит на удары ВСУ по столице и крупным городам
Россия ответит на удары ВСУ по столице и крупным городам Фото:

Россия скоро ответит а массированные атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и этот удар будет страшным и разрушительным. Такое мнение высказала российский военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок, комментируя последствия недавних атак дронов и эффективность действующей системы ПВО.

«Не приходится сомневаться, что ответ с российской стороны последует очень скоро, и по своим масштабам и разрушительным последствиям он намного превзойдет действия беспилотной авиации Украины», — отметил военный обозреватель в интервью «Газете.Ru». Он также добавил, что украинские системы ПВО находятся в неудовлетворительном состоянии и не способны эффективно защищать Киев и наиболее важные объекты страны.

Ранее массированные атаки украинских беспилотников по российским регионам рассматривались экспертами как политический сигнал со стороны президента Украины Владимира Зеленского и попытку давления на Россию во время переговоров по урегулированию конфликта. Российские силы ПВО за последние сутки сбили более 500 дронов, а система противовоздушной обороны продолжает совершенствоваться для противодействия новым угрозам со стороны Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия скоро ответит а массированные атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и этот удар будет страшным и разрушительным. Такое мнение высказала российский военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок, комментируя последствия недавних атак дронов и эффективность действующей системы ПВО. «Не приходится сомневаться, что ответ с российской стороны последует очень скоро, и по своим масштабам и разрушительным последствиям он намного превзойдет действия беспилотной авиации Украины», — отметил военный обозреватель в интервью «Газете.Ru». Он также добавил, что украинские системы ПВО находятся в неудовлетворительном состоянии и не способны эффективно защищать Киев и наиболее важные объекты страны. Ранее массированные атаки украинских беспилотников по российским регионам рассматривались экспертами как политический сигнал со стороны президента Украины Владимира Зеленского и попытку давления на Россию во время переговоров по урегулированию конфликта. Российские силы ПВО за последние сутки сбили более 500 дронов, а система противовоздушной обороны продолжает совершенствоваться для противодействия новым угрозам со стороны Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...