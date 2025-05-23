В «Рособоронэкспорте» ответили на слухи о срыве поставок С-400 в Индию

Михеев: контракт о поставках С-400 Индии выполняется согласно обязательствам
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Россия поставляет С-400 в Индию с срок и в полном объеме
Россия поставляет С-400 в Индию с срок и в полном объеме Фото:

Контракт между Россией и Индией на поставку зенитных ракетных систем С-400 реализуется в полном соответствии с достигнутыми договоренностями, несмотря на появившиеся в ряде СМИ сообщения о возможных задержках. Об этом сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев накануне международной выставки вооружений «Милекс».

«Контракт исполняется в соответствии с обязательствами сторон. Руководство Индии высоко оценило характеристики и возможности этих зенитных ракетных систем», — заявил глава «Рособоронэкспорта». Михеев подчеркнул, что информация о срыве поставок, распространяемая некоторыми, в том числе украинскими, изданиями, не соответствует действительности.

Контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 между Россией и Индией был подписан в октябре 2018 года на сумму 5,43 миллиарда долларов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее отмечал, что эти системы значительно усилили противовоздушную оборону страны на фоне напряженности с Пакистаном и повысили уровень национальной безопасности.

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Контракт между Россией и Индией на поставку зенитных ракетных систем С-400 реализуется в полном соответствии с достигнутыми договоренностями, несмотря на появившиеся в ряде СМИ сообщения о возможных задержках. Об этом сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев накануне международной выставки вооружений «Милекс». «Контракт исполняется в соответствии с обязательствами сторон. Руководство Индии высоко оценило характеристики и возможности этих зенитных ракетных систем», — заявил глава «Рособоронэкспорта». Михеев подчеркнул, что информация о срыве поставок, распространяемая некоторыми, в том числе украинскими, изданиями, не соответствует действительности. Контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 между Россией и Индией был подписан в октябре 2018 года на сумму 5,43 миллиарда долларов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее отмечал, что эти системы значительно усилили противовоздушную оборону страны на фоне напряженности с Пакистаном и повысили уровень национальной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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