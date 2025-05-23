Известного артиста оштрафовали в двойном размере

Верника оштрафовали в двукратном размере за неоплату в срок другого штрафа
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Верник накопил долги за ЖХК
Верник накопил долги за ЖХК Фото:

Московский мировой суд вынес решение о штрафе в двойном размере актеру Игорю Вернику за несвоевременную оплату предыдущего штрафа. Об этом сообщили в суде.

«Суд привлек артиста по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в установленный срок). По закону за такое нарушение полагается либо штраф в двукратном размере первоначальной суммы, либо до 15 суток ареста, либо до 50 часов обязательных работ», — сообщили РИА Новости в суде. 

За что Верник получил первый штраф, не уточняется. Мировой суд Москвы ранее удовлетворил иск о взыскании с актера Верника задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Точная сумма присужденной задолженности не разглашается.

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Московский мировой суд вынес решение о штрафе в двойном размере актеру Игорю Вернику за несвоевременную оплату предыдущего штрафа. Об этом сообщили в суде. «Суд привлек артиста по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в установленный срок). По закону за такое нарушение полагается либо штраф в двукратном размере первоначальной суммы, либо до 15 суток ареста, либо до 50 часов обязательных работ», — сообщили РИА Новости в суде.  За что Верник получил первый штраф, не уточняется. Мировой суд Москвы ранее удовлетворил иск о взыскании с актера Верника задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Точная сумма присужденной задолженности не разглашается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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