Россиян предупредили об опасности долгов по оплате ЖКУ

Просрочка оплаты жилищно-коммунальных услуг может повлечь за собой не только финансовые трудности, но и привести к юридическим последствиям. Об этом рассказал Сергей Сергеев, руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры».
«За просрочку начисляют пени и штрафы, которые значительно увеличивают долг. При этом некоторые услуги, например, воду или свет, могут отключить. Более того, процедура взыскания может дойти до суда. Возможны арест банковских счетов, удержания из зарплаты и наложение взыскания на имущество», — рассказал Сергеев агентству «Прайм».
Эксперт отметил, что в случае крупной задолженности возможны процедуры банкротства и последующей продажи имущества должника. Кроме того, наличие долгов по ЖКХ существенно осложняет процесс продажи квартиры и может негативно сказаться на кредитной истории, что приведет к трудностям при оформлении ипотеки.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году тарифы на ЖКХ в России будут проиндексированы в среднем на 11,9%. Решение о росте тарифов связано с необходимостью модернизации устаревшей коммунальной инфраструктуры и уровнем инфляции. При этом конкретные параметры индексации определяются региональными властями.
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