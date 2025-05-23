Россиян предупредили об опасности долгов по оплате ЖКУ

Юрист Сергеев: неуплата счетов по ЖКХ грозит штрафами и судебными исками
© Служба новостей «URA.RU»
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Задолженность по ЖКУ может привести к серьезным негативным последствиям
Задолженность по ЖКУ может привести к серьезным негативным последствиям Фото:

Просрочка оплаты жилищно-коммунальных услуг может повлечь за собой не только финансовые трудности, но и привести к юридическим последствиям. Об этом рассказал Сергей Сергеев, руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры».

«За просрочку начисляют пени и штрафы, которые значительно увеличивают долг. При этом некоторые услуги, например, воду или свет, могут отключить. Более того, процедура взыскания может дойти до суда. Возможны арест банковских счетов, удержания из зарплаты и наложение взыскания на имущество», — рассказал Сергеев агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что в случае крупной задолженности возможны процедуры банкротства и последующей продажи имущества должника. Кроме того, наличие долгов по ЖКХ существенно осложняет процесс продажи квартиры и может негативно сказаться на кредитной истории, что приведет к трудностям при оформлении ипотеки.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году тарифы на ЖКХ в России будут проиндексированы в среднем на 11,9%. Решение о росте тарифов связано с необходимостью модернизации устаревшей коммунальной инфраструктуры и уровнем инфляции. При этом конкретные параметры индексации определяются региональными властями.

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Просрочка оплаты жилищно-коммунальных услуг может повлечь за собой не только финансовые трудности, но и привести к юридическим последствиям. Об этом рассказал Сергей Сергеев, руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры». «За просрочку начисляют пени и штрафы, которые значительно увеличивают долг. При этом некоторые услуги, например, воду или свет, могут отключить. Более того, процедура взыскания может дойти до суда. Возможны арест банковских счетов, удержания из зарплаты и наложение взыскания на имущество», — рассказал Сергеев агентству «Прайм». Эксперт отметил, что в случае крупной задолженности возможны процедуры банкротства и последующей продажи имущества должника. Кроме того, наличие долгов по ЖКХ существенно осложняет процесс продажи квартиры и может негативно сказаться на кредитной истории, что приведет к трудностям при оформлении ипотеки. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году тарифы на ЖКХ в России будут проиндексированы в среднем на 11,9%. Решение о росте тарифов связано с необходимостью модернизации устаревшей коммунальной инфраструктуры и уровнем инфляции. При этом конкретные параметры индексации определяются региональными властями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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