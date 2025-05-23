Капитан сборной Канады по хоккею Кросби разочарован вылетом с ЧМ

Капитан сборной Канады по хоккею Сидни Кросби выразил разочарование после вылета своей команды на стадии четвертьфинала чемпионата мира. Об этом сообщает издание Aftonbladet.
«Я разочарован. Мы становились лучше по ходу турнира. Сегодня мы были не на высоте, но все же вышли вперед. Довольно сложно играть в такой обстановке и вести в счете. Мне нравилось, на каком уровне мы находились, но я разочарован. У нас была хорошая команда», — приводит слова Кросби шведское издание.
Впервые с 2014 года сборная Канады не смогла выйти в полуфинал мирового первенства. Датская сборная, напротив, впервые в истории пробилась в полуфинал и 24 мая встретится со сборной Швейцарии в Стокгольме.
Отсутствие сборной России на чемпионатах мира по хоккею обсуждается с 2022 года, когда федерация заявила, что возможное возвращение команды на международные турниры будет рассматриваться после завершения спецоперации на Украине. В некоторых странах действует запрет на проведение матчей с российскими спортсменами, а представители хоккейного сообщества выражают сожаление по поводу отсутствия одной из сильнейших команд мира на турнире.
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