На заводе в Тюмени нашли труп

22 января 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

На ленте мусоросортировочного завода в Тюмени нашли труп (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU На территории мусоросортировочного завода в Тюмени нашли труп. Тело мужчины попало на предприятие случайно вместе с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК. «Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали 72.ru в пресс-службе ведомства. По словам очевидцев, мужчина был раздетый, а его тело было покрыто татуировками. Его личность пока не установлена. Работники цеха нашли его на конвейере. Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области URA.RU рассказали, что труп мужчины обнаружили в подвале заброшенного дома в Тобольске. Тоболяк был убит, а его тело после смерти возили на санях. В преступлении задержанный мужчина уже признался. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На территории мусоросортировочного завода в Тюмени нашли труп. Тело мужчины попало на предприятие случайно вместе с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК. «Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали 72.ru в пресс-службе ведомства. По словам очевидцев, мужчина был раздетый, а его тело было покрыто татуировками. Его личность пока не установлена. Работники цеха нашли его на конвейере. Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области URA.RU рассказали, что труп мужчины обнаружили в подвале заброшенного дома в Тобольске. Тоболяк был убит, а его тело после смерти возили на санях. В преступлении задержанный мужчина уже признался. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.