21 января 2022
20 января 2022

На заводе в Тюмени нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветная. Екатеринбург, труп, последствия пожара, улица рассветная
На ленте мусоросортировочного завода в Тюмени нашли труп (архивное фото) Фото:

На территории мусоросортировочного завода в Тюмени нашли труп. Тело мужчины попало на предприятие случайно вместе с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

«Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали 72.ru в пресс-службе ведомства.

По словам очевидцев, мужчина был раздетый, а его тело было покрыто татуировками. Его личность пока не установлена. Работники цеха нашли его на конвейере.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области URA.RU рассказали, что труп мужчины обнаружили в подвале заброшенного дома в Тобольске. Тоболяк был убит, а его тело после смерти возили на санях. В преступлении задержанный мужчина уже признался. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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На территории мусоросортировочного завода в Тюмени нашли труп. Тело мужчины попало на предприятие случайно вместе с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК. «Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали 72.ru в пресс-службе ведомства. По словам очевидцев, мужчина был раздетый, а его тело было покрыто татуировками. Его личность пока не установлена. Работники цеха нашли его на конвейере. Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области URA.RU рассказали, что труп мужчины обнаружили в подвале заброшенного дома в Тобольске. Тоболяк был убит, а его тело после смерти возили на санях. В преступлении задержанный мужчина уже признался. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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