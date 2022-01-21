На заводе в Тюмени нашли труп

На территории мусоросортировочного завода в Тюмени нашли труп. Тело мужчины попало на предприятие случайно вместе с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
«Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали 72.ru в пресс-службе ведомства.
По словам очевидцев, мужчина был раздетый, а его тело было покрыто татуировками. Его личность пока не установлена. Работники цеха нашли его на конвейере.
Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области URA.RU рассказали, что труп мужчины обнаружили в подвале заброшенного дома в Тобольске. Тоболяк был убит, а его тело после смерти возили на санях. В преступлении задержанный мужчина уже признался. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
На территории мусоросортировочного завода в Тюмени нашли труп. Тело мужчины попало на предприятие случайно вместе с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК. «Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали 72.ru в пресс-службе ведомства. По словам очевидцев, мужчина был раздетый, а его тело было покрыто татуировками. Его личность пока не установлена. Работники цеха нашли его на конвейере. Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области URA.RU рассказали, что труп мужчины обнаружили в подвале заброшенного дома в Тобольске. Тоболяк был убит, а его тело после смерти возили на санях. В преступлении задержанный мужчина уже признался. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.