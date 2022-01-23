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На Тюменскую область надвигаются снегопады

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, уборка снега, трактор
Три дня на нынешней неделе обещают быть снежными Фото:

В ближайшую неделю в Тюменской области ожидается несколько дней со снегопадом. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Гидрометеоцентра.

«24, 25 и 27 января в Тюменской области — облачно, кратковременный снег», — рассказали в ведомстве. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в ближайшую неделю ночью не упадет ниже 17 градусов мороза, днем — ниже 11 градусов.

Ранее URA.RU писало, что подрядчики тюменской мэрии не справились с уборкой снега в областной столице. Экстренное совещание по этому поводу проводил губернатор Александр Моор.

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В ближайшую неделю в Тюменской области ожидается несколько дней со снегопадом. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Гидрометеоцентра. «24, 25 и 27 января в Тюменской области — облачно, кратковременный снег», — рассказали в ведомстве. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в ближайшую неделю ночью не упадет ниже 17 градусов мороза, днем — ниже 11 градусов. Ранее URA.RU писало, что подрядчики тюменской мэрии не справились с уборкой снега в областной столице. Экстренное совещание по этому поводу проводил губернатор Александр Моор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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