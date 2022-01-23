На Тюменскую область надвигаются снегопады

Три дня на нынешней неделе обещают быть снежными Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ближайшую неделю в Тюменской области ожидается несколько дней со снегопадом. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Гидрометеоцентра.

«24, 25 и 27 января в Тюменской области — облачно, кратковременный снег», — рассказали в ведомстве. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в ближайшую неделю ночью не упадет ниже 17 градусов мороза, днем — ниже 11 градусов.

Ранее URA.RU писало, что подрядчики тюменской мэрии не справились с уборкой снега в областной столице. Экстренное совещание по этому поводу проводил губернатор Александр Моор.