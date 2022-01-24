В МИД РФ рассказали, как проходят переговоры с США

США должна ответить на вопросы России по гарантиям безопасности, сказала Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия ждет ответы по гарантиям безопасности от США. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все возможные ответы на уточняющие вопросы США по предложениям РФ уже даны. Москва ждет ответы по гарантиям безопасности», — приводит ТАСС слова Захаровой.

В середине января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поставил НАТО и США ультиматум. По его словам, коллеги должны ответить на предложения Москвы по гарантиям безопасности. «Если наши предложения по гарантиям будут отвергнуты, мы оценим ситуацию и будем действовать в интересах нашей безопасности», — заявил Лавров. Позже, 21 января, министр встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По итогам переговоров Лавров дал своему коллеге неделю, чтобы согласиться на условия России по гарантиям безопасности.