В ХМАО фермер ушел к падчерице от жены, а потом зарезал ее коня

Как объяснил сам мужчина, конь был ему нужен чтобы прокормить своих детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Белоярском районе 65-летний фермер выкрал и зарезал коня экс-супруги, после ухода к ее несовершеннолетней дочери. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МВД по ХМАО.

«Следователями ОМВД России по Белоярскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 „в“ статьи 158 УК РФ „Кража“ в отношении 65-летнего местного жителя. В ходе осмотра квартиры подозреваемого следственно-оперативной группой изъято около 80 килограммов конины (11 кусков)», — рассказали в пресс-службе.

По данным следствия, вместе с потерпевшей мужчина около семи лет разводил лошадей, а в 2013 году ушел от жены к своей падчерице, которой было всего 16 лет. После разрыва фермер не стал делить имущество с бывшей пассией, но в какой-то момент ему срочно понадобились кони. Как объяснил сам мужчина, ему нечем было кормить своих детей. Из девяти животных он хотел забрать себе четырех, но бывшая сожительница отказалась отдавать подозреваемому жеребцов, записав их на себя.

После этого предполагаемый злоумышленник придумал план похищения парнокопытного — попросил знакомого подвезти его на снегоходе на угодье, где убил животное и разделал его тушу, за помощь герой-любовник расплатился мясом убитого животного и отправился в Белоярский. Там конокрада поймали правоохранители, обнаружив в его квартире мясо. Ожидать суда мужчина будет под подпиской о невыезде.

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