В России повысят выплаты неработающим пенсионерам

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Совет Федерации единогласно одобрил закон об индексации пенсий Фото:

Совет Федерации одобрил законопроект об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 8,6%. Соответствующее решение было принято на заседании 26 января. За принятие законопроекта проголосовали 144 сенатора.

Заседание транслируется на официальном сайте Совета Федерации. За принятие закона, который позволяет с 1 января 2022 года проиндексировать выплаты неработающим пенсионерам выше инфляции, проголосовали 144 сенатора. Решение было принято единогласно.

Ранее Госдума РФ рассмотрела и одобрила закон об индексации пенсий сразу в трех чтениях. В случае принятия поправок доплату получат 30,8 миллиона россиян-получателей страховой пенсии. По словам зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, в среднем пенсии повысятся на 1,4 тысячи рублей. Прибавка к выплатам по старости составит 1,5 тысячи рублей. Пенсии с учетом индексации пожилые люди получат уже в феврале, передает «Национальная служба новостей».

Проиндексировать пенсию на 8,6% вместо запланированных 5,9% поручил президент РФ Владимир Путин. Новый закон не предусматривает индексацию пенсий работающим пенсионерам. По словам пресс-секретаря президента РФ, планы по ней также остаются в силе.

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Совет Федерации одобрил законопроект об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 8,6%. Соответствующее решение было принято на заседании 26 января. За принятие законопроекта проголосовали 144 сенатора. Заседание транслируется на официальном сайте Совета Федерации. За принятие закона, который позволяет с 1 января 2022 года проиндексировать выплаты неработающим пенсионерам выше инфляции, проголосовали 144 сенатора. Решение было принято единогласно. Ранее Госдума РФ рассмотрела и одобрила закон об индексации пенсий сразу в трех чтениях. В случае принятия поправок доплату получат 30,8 миллиона россиян-получателей страховой пенсии. По словам зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, в среднем пенсии повысятся на 1,4 тысячи рублей. Прибавка к выплатам по старости составит 1,5 тысячи рублей. Пенсии с учетом индексации пожилые люди получат уже в феврале, передает «Национальная служба новостей». Проиндексировать пенсию на 8,6% вместо запланированных 5,9% поручил президент РФ Владимир Путин. Новый закон не предусматривает индексацию пенсий работающим пенсионерам. По словам пресс-секретаря президента РФ, планы по ней также остаются в силе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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