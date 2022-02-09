Милонов предложил новую льготу для семей с детьми

10 февраля 2022 в 09:53 Размер текста - 17 +

Милонов предложил обеспечить молодые семьи нянями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обеспечить многодетные семьи нянями, либо позволить родителям оплачивать эту услугу средствами материнского капитала. По словам депутата, правительство РФ предприняло «множество верных шагов» в сфере обеспечения семей социальными льготами. «Прошу вас рассмотреть вопрос о внедрении государственной социальной услуги по обеспечению многодетных семей нянями, либо о внедрении практики оплаты услуг официальных нянь средствами материнского капитала. Данная мера позитивно скажется на социальном самочувствии многодетных родителей, освободит им время для активного труда, подстегнет рынок труда по оказанию подобных услуг и, главное, сделает жизнь наших детей более комфортной», — цитирует RT слова депутата, приведенные в его письме на имя министра труда Антона Котякова. Милонов добавляет, что эпоха «высокой мобильности» диктует новые правила по воспитанию детей. Если раньше справляться с малышами помогали бабушки и дедушки, то сейчас молодые семьи могут жить далеко от родителей. «Действительность диктует нам необходимость постоянного улучшения соцпакетов для различных категорий граждан: рождение, воспитание и обучение ребенка в современных условиях становится более сложным и затратным процессом, чем это было раньше», — отмечает он. Ранее Милонов предложил индексировать декретные выплаты по фактической инфляции. По его словам, такая мера позволит обеспечить российским женщинам достойный уровень жизни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обеспечить многодетные семьи нянями, либо позволить родителям оплачивать эту услугу средствами материнского капитала. По словам депутата, правительство РФ предприняло «множество верных шагов» в сфере обеспечения семей социальными льготами. «Прошу вас рассмотреть вопрос о внедрении государственной социальной услуги по обеспечению многодетных семей нянями, либо о внедрении практики оплаты услуг официальных нянь средствами материнского капитала. Данная мера позитивно скажется на социальном самочувствии многодетных родителей, освободит им время для активного труда, подстегнет рынок труда по оказанию подобных услуг и, главное, сделает жизнь наших детей более комфортной», — цитирует RT слова депутата, приведенные в его письме на имя министра труда Антона Котякова. Милонов добавляет, что эпоха «высокой мобильности» диктует новые правила по воспитанию детей. Если раньше справляться с малышами помогали бабушки и дедушки, то сейчас молодые семьи могут жить далеко от родителей. «Действительность диктует нам необходимость постоянного улучшения соцпакетов для различных категорий граждан: рождение, воспитание и обучение ребенка в современных условиях становится более сложным и затратным процессом, чем это было раньше», — отмечает он. Ранее Милонов предложил индексировать декретные выплаты по фактической инфляции. По его словам, такая мера позволит обеспечить российским женщинам достойный уровень жизни.