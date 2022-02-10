10 февраля 2022
09 февраля 2022

Бомжи покинули здание в центре Салехарда. Новости URA.RU работают

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Перми, бомж, бездомный, бедняк, нищий
Бездомные больше не появляются в торговом центре Фото:

Бомжи перестали вламываться в здание в центре Салехарда. Предприниматели, у которых там расположен бизнес вздохнули с облечением. Об этом URA.RU сообщили бизнесмены.

«После публикации эти маргинальные личности перестали появляться. В чате больше не жалуются. Да и так больше бомжей не видно. Теперь все предпринимателям намного спокойнее», — рассказывает собеседница.

Предприниматели, арендующие торговые площадки в центре города по улице Мира 17а, начали жаловаться на бомжей, которые оккупировали их здание в марте 2021 года. Для того чтобы решить эту проблему, мэрия Салехарда усилила патрулирование улиц города и торговых центров.

На летнее время проблему удалось решить. А с наступлением холодов бездомные вновь вернулись в торговый центр.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бомжи перестали вламываться в здание в центре Салехарда. Предприниматели, у которых там расположен бизнес вздохнули с облечением. Об этом URA.RU сообщили бизнесмены. «После публикации эти маргинальные личности перестали появляться. В чате больше не жалуются. Да и так больше бомжей не видно. Теперь все предпринимателям намного спокойнее», — рассказывает собеседница. Предприниматели, арендующие торговые площадки в центре города по улице Мира 17а, начали жаловаться на бомжей, которые оккупировали их здание в марте 2021 года. Для того чтобы решить эту проблему, мэрия Салехарда усилила патрулирование улиц города и торговых центров. На летнее время проблему удалось решить. А с наступлением холодов бездомные вновь вернулись в торговый центр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...