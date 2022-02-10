Бездомные больше не появляются в торговом центре Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бомжи перестали вламываться в здание в центре Салехарда. Предприниматели, у которых там расположен бизнес вздохнули с облечением. Об этом URA.RU сообщили бизнесмены.

«После публикации эти маргинальные личности перестали появляться. В чате больше не жалуются. Да и так больше бомжей не видно. Теперь все предпринимателям намного спокойнее», — рассказывает собеседница.

Предприниматели, арендующие торговые площадки в центре города по улице Мира 17а, начали жаловаться на бомжей, которые оккупировали их здание в марте 2021 года. Для того чтобы решить эту проблему, мэрия Салехарда усилила патрулирование улиц города и торговых центров.

На летнее время проблему удалось решить. А с наступлением холодов бездомные вновь вернулись в торговый центр.