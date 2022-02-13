Глава Германии в первые минуты президентства обратился к Путину

13 февраля 2022 в 21:31 Размер текста - 17 +

Президент Германии Штайнмайер увидел «угрозу войны» в Европе Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, переизбранный на второй срок в это воскресенье, заявил, что в Европе есть «угроза войны». Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «искать вместе» методы по обеспечению мира на континенте. «Ищите вместе с нами путь, который гарантирует мир в Европе», — сказал Штайнмайер. Данное заявление он сделал о время своего выступления после переизбрания президентом. По словам главы Германии, нет смысла дискутировать о причинах растущей разобщенности между Россией и Западом. «Мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несет Россия», — подытожил он. Франк-Вальтер Штайнмайер переизбран Федеральным собранием на второй срок на пост президента Германии. Среди 1472 делегатов Штайнмайер получил 1045 голосов, набрав абсолютное большинство, передает RT. Ранее немецкий журналист-обозреватель Вольфганг Мюнхау заявил, что в случае войны между НАТО и Россией Германия останется в стороне, уточняет «Ридус». В прошлом году посол Украины в Берлине Андрей Мельник выступил с заявлением, что Германия из-за своего «темного прошлого» должна помочь Украине вступить в ЕС и НАТО, отмечает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, переизбранный на второй срок в это воскресенье, заявил, что в Европе есть «угроза войны». Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «искать вместе» методы по обеспечению мира на континенте. «Ищите вместе с нами путь, который гарантирует мир в Европе», — сказал Штайнмайер. Данное заявление он сделал о время своего выступления после переизбрания президентом. По словам главы Германии, нет смысла дискутировать о причинах растущей разобщенности между Россией и Западом. «Мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несет Россия», — подытожил он. Франк-Вальтер Штайнмайер переизбран Федеральным собранием на второй срок на пост президента Германии. Среди 1472 делегатов Штайнмайер получил 1045 голосов, набрав абсолютное большинство, передает RT. Ранее немецкий журналист-обозреватель Вольфганг Мюнхау заявил, что в случае войны между НАТО и Россией Германия останется в стороне, уточняет «Ридус». В прошлом году посол Украины в Берлине Андрей Мельник выступил с заявлением, что Германия из-за своего «темного прошлого» должна помочь Украине вступить в ЕС и НАТО, отмечает телеканал 360.