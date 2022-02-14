В перенаселенном мигрантами регионе РФ — взрывной рост сифилиса

В опубликованном ранее отчете Росстата количество заболевших сифилисом год от года уменьшалось Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2021 году в Калужской области, которая перенаселена мигрантами из стран СНГ, в 3,2 раза чаще стали заражаться сифилисом, чем в среднем по России. Такие данные опубликовал Росстат.

«При относительно благополучной ситуации в целом по стране в ряде субъектов Российской Федерации в январе—ноябре 2021 года оставался значительным уровень заболеваемости сифилисом на 100 тысяч человек населения. Так, в Калужской области он был в 3,2 раза выше среднероссийского показателя», — говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за 2021 год.

Высокий уровень заболеваемости сифилисом также был отмечен в Республике Тыва, Москве, Архангельской (кроме Ненецкого автономного округа) и Томской областях — в 1,9-3,1 раза выше, чем в среднем по России.

В докладе Росстата указаны и сравнительные данные заболеваемости сифилисом в ноябре 2020 и 2021 годов в целом по России — 1,1 и 2,1 тысяча соответственно (прирост — 180,5%). В опубликованном ранее Росстатом расчете по социально значимыми болезням количество заболевших сифилисом год от года уменьшалось. Последние данные — за 2020 год, когда было зафиксировано заболевание 15,3 тысячи человек.

Как сообщало URA.RU, волна миграции, подпитанная из федерального и регионального бюджетов, привела к нагрузке, с которой не справляется социальная инфраструктура Калужской области, в частности, наукограда Обнинска. Из-за выявления фиктивных документов иностранных граждан, которые по факту не знают русского языка, губернатор региона Владислав Шапша объявил о необходимой перепроверке сертификатов мигрантов о знании русского языка, а также о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и введении запрета на привлечение иностранцев по патентам в торговле, сфере пассажирских перевозок, кадровых агентствах и общепите.

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