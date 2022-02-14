Бомж до смерти забил приютившую его жительницу ЯНАО

Обвиняемый избил женщину и продолжил застолье с ее мамой Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В городе Надым (ЯНАО) мужчина без определенного места жительства, избил до смерти хозяйку квартиры, в которой распивал спиртное вместе с ее матерью. Как сообщается на официальном сайте окружного управления СКР, обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления против личности.

«По данным следствия, 8 февраля 2022 года в городе Надыме проживающие в одной квартире потерпевшая с матерью и их временный жилец — мужчина, 1967 года рождения, без определенного места жительства, распивали спиртное. В ходе застолья между мужчиной и 43-летней женщиной возник конфликт. Обвиняемый жестоко избил хозяйку квартиры, нанеся ей удары кулаками и ногами в область головы. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении СКР ЯНАО.

Мать пострадавшей, вместо того, чтобы помочь дочери, продолжила расписать алкоголь с обвиняемым. Скорую она вызвала лишь на утро. Пострадавшая скончалась, а мужчина, убедившись в ее смерти, сбежал, однако был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время был проведен комплекс незамедлительных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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