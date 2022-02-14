14 февраля 2022
13 февраля 2022

В Тюменской области пропал ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, ребенок, подросток, дети, косплей, хвостик
Днем 14 февраля девочка ушла из дома и не вернулась Фото:

Несовершеннолетняя Милена Санчук ушла из дома в поселке Новотарманский (Тюменский район Тюменской области) и не вернулась. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщают волонтеры поискового отряда «Белая сова — Тюмень». Подростка ищут уже второй день.

«Внимание, пропал подросток! Милена Санчук, 2007 года рождения. 14 февраля, около 11:00 ушла из дома в поселке Новотарманский и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — такая информация представлена на ориентировке, распространяемой поисковым отрядом «Белая Сова — Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Девочка была одета в темно-зеленый пуховик, черную вязаную шапку, темные брюки и синие сапоги. С собой у нее был синий рюкзак с изображением космоса. На вид подростку 14-15 лет, рост около 160 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие.

Информацию о пропавшей можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com.

Фото:

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Несовершеннолетняя Милена Санчук ушла из дома в поселке Новотарманский (Тюменский район Тюменской области) и не вернулась. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщают волонтеры поискового отряда «Белая сова — Тюмень». Подростка ищут уже второй день. «Внимание, пропал подросток! Милена Санчук, 2007 года рождения. 14 февраля, около 11:00 ушла из дома в поселке Новотарманский и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — такая информация представлена на ориентировке, распространяемой поисковым отрядом «Белая Сова — Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Девочка была одета в темно-зеленый пуховик, черную вязаную шапку, темные брюки и синие сапоги. С собой у нее был синий рюкзак с изображением космоса. На вид подростку 14-15 лет, рост около 160 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие. Информацию о пропавшей можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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