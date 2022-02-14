Днем 14 февраля девочка ушла из дома и не вернулась Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Несовершеннолетняя Милена Санчук ушла из дома в поселке Новотарманский (Тюменский район Тюменской области) и не вернулась. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщают волонтеры поискового отряда «Белая сова — Тюмень». Подростка ищут уже второй день.

«Внимание, пропал подросток! Милена Санчук, 2007 года рождения. 14 февраля, около 11:00 ушла из дома в поселке Новотарманский и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — такая информация представлена на ориентировке, распространяемой поисковым отрядом «Белая Сова — Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Девочка была одета в темно-зеленый пуховик, черную вязаную шапку, темные брюки и синие сапоги. С собой у нее был синий рюкзак с изображением космоса. На вид подростку 14-15 лет, рост около 160 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие.

Информацию о пропавшей можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com.

Фото: ПО «Белая Сова — Тюмень»