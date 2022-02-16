Хуснуллин: провожу с Силуановым больше времени, чем с женой

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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, хуснуллин марат
Хуснуллин рассказал о частом общении с главой Минфина Антоном Силуановым Фото:

Вице-премьер Марат Хуснуллин признался, что общается с главой Минфина Антоном Силуановым чаще, чем с женой. Разговоры идут в основном про деньги. Заявление чиновник сделал во время пленарного заседания Госдумы.

«Я с Антоном Германовичем Силуановым общаюсь каждый день. С женой со своей столько не общаюсь, сколько с ним», — отметил вице-премьер. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы РФ. Хуснуллин также добавил, что ему удается находить компромисс с главой Минфина.

Ранее в ходе правительственного часа в Госдуме Хуснуллин заявил о введении единого реестра граждан, ожидающих переселения из аварийного жилья. Также чиновник предложил создать «ипотечное меню», включающее все действующие льготные ипотечные программы.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин признался, что общается с главой Минфина Антоном Силуановым чаще, чем с женой. Разговоры идут в основном про деньги. Заявление чиновник сделал во время пленарного заседания Госдумы. «Я с Антоном Германовичем Силуановым общаюсь каждый день. С женой со своей столько не общаюсь, сколько с ним», — отметил вице-премьер. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы РФ. Хуснуллин также добавил, что ему удается находить компромисс с главой Минфина. Ранее в ходе правительственного часа в Госдуме Хуснуллин заявил о введении единого реестра граждан, ожидающих переселения из аварийного жилья. Также чиновник предложил создать «ипотечное меню», включающее все действующие льготные ипотечные программы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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