Хуснуллин: провожу с Силуановым больше времени, чем с женой

16 февраля 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

Хуснуллин рассказал о частом общении с главой Минфина Антоном Силуановым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер Марат Хуснуллин признался, что общается с главой Минфина Антоном Силуановым чаще, чем с женой. Разговоры идут в основном про деньги. Заявление чиновник сделал во время пленарного заседания Госдумы. «Я с Антоном Германовичем Силуановым общаюсь каждый день. С женой со своей столько не общаюсь, сколько с ним», — отметил вице-премьер. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы РФ. Хуснуллин также добавил, что ему удается находить компромисс с главой Минфина. Ранее в ходе правительственного часа в Госдуме Хуснуллин заявил о введении единого реестра граждан, ожидающих переселения из аварийного жилья. Также чиновник предложил создать «ипотечное меню», включающее все действующие льготные ипотечные программы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вице-премьер Марат Хуснуллин признался, что общается с главой Минфина Антоном Силуановым чаще, чем с женой. Разговоры идут в основном про деньги. Заявление чиновник сделал во время пленарного заседания Госдумы. «Я с Антоном Германовичем Силуановым общаюсь каждый день. С женой со своей столько не общаюсь, сколько с ним», — отметил вице-премьер. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы РФ. Хуснуллин также добавил, что ему удается находить компромисс с главой Минфина. Ранее в ходе правительственного часа в Госдуме Хуснуллин заявил о введении единого реестра граждан, ожидающих переселения из аварийного жилья. Также чиновник предложил создать «ипотечное меню», включающее все действующие льготные ипотечные программы.