Хуснуллин: провожу с Силуановым больше времени, чем с женой

Вице-премьер Марат Хуснуллин признался, что общается с главой Минфина Антоном Силуановым чаще, чем с женой. Разговоры идут в основном про деньги. Заявление чиновник сделал во время пленарного заседания Госдумы.
«Я с Антоном Германовичем Силуановым общаюсь каждый день. С женой со своей столько не общаюсь, сколько с ним», — отметил вице-премьер. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы РФ. Хуснуллин также добавил, что ему удается находить компромисс с главой Минфина.
Ранее в ходе правительственного часа в Госдуме Хуснуллин заявил о введении единого реестра граждан, ожидающих переселения из аварийного жилья. Также чиновник предложил создать «ипотечное меню», включающее все действующие льготные ипотечные программы.
Вице-премьер Марат Хуснуллин признался, что общается с главой Минфина Антоном Силуановым чаще, чем с женой. Разговоры идут в основном про деньги. Заявление чиновник сделал во время пленарного заседания Госдумы. «Я с Антоном Германовичем Силуановым общаюсь каждый день. С женой со своей столько не общаюсь, сколько с ним», — отметил вице-премьер. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы РФ. Хуснуллин также добавил, что ему удается находить компромисс с главой Минфина. Ранее в ходе правительственного часа в Госдуме Хуснуллин заявил о введении единого реестра граждан, ожидающих переселения из аварийного жилья. Также чиновник предложил создать «ипотечное меню», включающее все действующие льготные ипотечные программы.