В России появится список граждан, ожидающих жилье

16 февраля 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

За последние 5 лет аварийного жилья стало больше на 13 млн квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство России создаст единый реестр граждан, ожидающих переселения из аварийного жилья. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме. «Надо очередниками серьезно заняться. У нас, к сожалению, единой базы сегодня нет. Мы в своих задачах эту цель ставим», — заявил Хуснуллин. Трансляция велась на сайте Госдумы РФ. По словам вице-премьера, реализация программы ликвидации аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, идет с опережением. В том числе это происходит благодаря опережающему финансированию. В то же время за последние пять лет аварийного нерасселенного жилья стало больше на 13 миллионов квадратных метров. Ежегодный прирост в будущем составит 2 миллиона квадратных метров. Правительство подготовило ряд законодательных инициатив, чтобы программа переселения «вышла на самоокупаемость». С 1 февраля в Единый государственный реестр недвижимости начали заноситься сведения обо всех аварийных домах и квартирах. Без таких сведений покупатель рискует приобрести квартиру в аварийном доме по завышенной цене. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство России создаст единый реестр граждан, ожидающих переселения из аварийного жилья. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме. «Надо очередниками серьезно заняться. У нас, к сожалению, единой базы сегодня нет. Мы в своих задачах эту цель ставим», — заявил Хуснуллин. Трансляция велась на сайте Госдумы РФ. По словам вице-премьера, реализация программы ликвидации аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, идет с опережением. В том числе это происходит благодаря опережающему финансированию. В то же время за последние пять лет аварийного нерасселенного жилья стало больше на 13 миллионов квадратных метров. Ежегодный прирост в будущем составит 2 миллиона квадратных метров. Правительство подготовило ряд законодательных инициатив, чтобы программа переселения «вышла на самоокупаемость». С 1 февраля в Единый государственный реестр недвижимости начали заноситься сведения обо всех аварийных домах и квартирах. Без таких сведений покупатель рискует приобрести квартиру в аварийном доме по завышенной цене.