Хуснуллин: в России нужно создать «ипотечное меню» для льготников

16 февраля 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Льготную ипотеку в 2021 году получили 200 тысяч семей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил создать «ипотечное меню», включающее все действующие льготные ипотечные программы. Об этом он заявил на правительственном часе в Госдуме. Планируется, что проект будет аналогичен «инфраструктурному меню», объединившему комплекс мер экономической поддержки регионов для развития инфраструктуры и жилищного строительства. «У нас есть задача — все виды ипотечных программ свести в одно „ипотечное меню“, как мы сделали с инфраструктурным. Чтобы человек знал, где, по каким программам и по каким условиям он может получить льготную в том или ином виде ипотеку», — сообщил вице-премьер. Трансляция велась на сайте Госдумы РФ. По словам Хуснуллина, в прошлом году льготную ипотеку получили порядка 200 тысяч молодых семей с детьми. Ожидается, что в этом году число кредитов вырастет до 300-400 тысяч. Ранее россиянам напомнили, что некоторые виды льготной ипотеки можно брать по несколько раз. Например, количество кредитов не ограничено по программам «Ипотека под 7% для граждан РФ» и «Семейная ипотека под 6%». Для остальных видов льготных займов установлен лимит. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил создать «ипотечное меню», включающее все действующие льготные ипотечные программы. Об этом он заявил на правительственном часе в Госдуме. Планируется, что проект будет аналогичен «инфраструктурному меню», объединившему комплекс мер экономической поддержки регионов для развития инфраструктуры и жилищного строительства. «У нас есть задача — все виды ипотечных программ свести в одно „ипотечное меню“, как мы сделали с инфраструктурным. Чтобы человек знал, где, по каким программам и по каким условиям он может получить льготную в том или ином виде ипотеку», — сообщил вице-премьер. Трансляция велась на сайте Госдумы РФ. По словам Хуснуллина, в прошлом году льготную ипотеку получили порядка 200 тысяч молодых семей с детьми. Ожидается, что в этом году число кредитов вырастет до 300-400 тысяч. Ранее россиянам напомнили, что некоторые виды льготной ипотеки можно брать по несколько раз. Например, количество кредитов не ограничено по программам «Ипотека под 7% для граждан РФ» и «Семейная ипотека под 6%». Для остальных видов льготных займов установлен лимит.