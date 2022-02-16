Хуснуллин: в России нужно создать «ипотечное меню» для льготников

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Льготную ипотеку в 2021 году получили 200 тысяч семей Фото:

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил создать «ипотечное меню», включающее все действующие льготные ипотечные программы. Об этом он заявил на правительственном часе в Госдуме. Планируется, что проект будет аналогичен «инфраструктурному меню», объединившему комплекс мер экономической поддержки регионов для развития инфраструктуры и жилищного строительства.

«У нас есть задача — все виды ипотечных программ свести в одно „ипотечное меню“, как мы сделали с инфраструктурным. Чтобы человек знал, где, по каким программам и по каким условиям он может получить льготную в том или ином виде ипотеку», — сообщил вице-премьер. Трансляция велась на сайте Госдумы РФ.

По словам Хуснуллина, в прошлом году льготную ипотеку получили порядка 200 тысяч молодых семей с детьми. Ожидается, что в этом году число кредитов вырастет до 300-400 тысяч.

Ранее россиянам напомнили, что некоторые виды льготной ипотеки можно брать по несколько раз. Например, количество кредитов не ограничено по программам «Ипотека под 7% для граждан РФ» и «Семейная ипотека под 6%». Для остальных видов льготных займов установлен лимит.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил создать «ипотечное меню», включающее все действующие льготные ипотечные программы. Об этом он заявил на правительственном часе в Госдуме. Планируется, что проект будет аналогичен «инфраструктурному меню», объединившему комплекс мер экономической поддержки регионов для развития инфраструктуры и жилищного строительства. «У нас есть задача — все виды ипотечных программ свести в одно „ипотечное меню“, как мы сделали с инфраструктурным. Чтобы человек знал, где, по каким программам и по каким условиям он может получить льготную в том или ином виде ипотеку», — сообщил вице-премьер. Трансляция велась на сайте Госдумы РФ. По словам Хуснуллина, в прошлом году льготную ипотеку получили порядка 200 тысяч молодых семей с детьми. Ожидается, что в этом году число кредитов вырастет до 300-400 тысяч. Ранее россиянам напомнили, что некоторые виды льготной ипотеки можно брать по несколько раз. Например, количество кредитов не ограничено по программам «Ипотека под 7% для граждан РФ» и «Семейная ипотека под 6%». Для остальных видов льготных займов установлен лимит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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