Судимый за коррупцию курганский пенсионер МВД идет на выборы

Депутатами Шадринского муниципального округа хотят стать четыре кандидата с погашенными судимостями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В выборах депутатов думы Шадринского муниципального округа Курганской области первого созыва будут участвовать четыре кандидата с погашенной судимостью. Среди них есть пенсионер МВД, которого трижды судили за преступления, связанные с коррупцией. Данная информация размещена на сайте областного избиркома.

Партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» представляет пенсионер МВД Алексей Стерхов. Он был дважды осужден за превышение должностных полномочий и один раз за присвоение. Его судимости были погашены в 2012, 2015 и 2019 годах. Замдиректора ООО «Шадринский образовательный центр» Алексея Первухина, который представляет КПРФ судили за грабеж. Его судимость была погашена в 1997 году.

Двое кандидатов с погашенной судимостью будут представлять на выборах партию «Единая Россия». Глава Ключевского сельсовета Сергей Невежин был осужден за присвоение или растрату. Судимость была погашена в 2005 году. Директора ООО «Ключ здоровья» Сергея Шербуренко осудили за нарушение ПДД, но эта судимость была погашена в 1999 году.

Выборы депутатов в десяти новых муниципальных округах Курганской области пройдут 24 апреля. В Кургане в этот день пройдут довыборы в гордуму Кургана по избирательному округу №5.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам