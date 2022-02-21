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Судимый за коррупцию курганский пенсионер МВД идет на выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы- 2021. Курган , выборы, кабинки голосования, избирательный участок, голосование, выборы 2021
Депутатами Шадринского муниципального округа хотят стать четыре кандидата с погашенными судимостями Фото:

В выборах депутатов думы Шадринского муниципального округа Курганской области первого созыва будут участвовать четыре кандидата с погашенной судимостью. Среди них есть пенсионер МВД, которого трижды судили за преступления, связанные с коррупцией. Данная информация размещена на сайте областного избиркома.

Партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» представляет пенсионер МВД Алексей Стерхов. Он был дважды осужден за превышение должностных полномочий и один раз за присвоение. Его судимости были погашены в 2012, 2015 и 2019 годах. Замдиректора ООО «Шадринский образовательный центр» Алексея Первухина, который представляет КПРФ судили за грабеж. Его судимость была погашена в 1997 году.

Двое кандидатов с погашенной судимостью будут представлять на выборах партию «Единая Россия». Глава Ключевского сельсовета Сергей Невежин был осужден за присвоение или растрату. Судимость была погашена в 2005 году. Директора ООО «Ключ здоровья» Сергея Шербуренко осудили за нарушение ПДД, но эта судимость была погашена в 1999 году.

Выборы депутатов в десяти новых муниципальных округах Курганской области пройдут 24 апреля. В Кургане в этот день пройдут довыборы в гордуму Кургана по избирательному округу №5.

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В выборах депутатов думы Шадринского муниципального округа Курганской области первого созыва будут участвовать четыре кандидата с погашенной судимостью. Среди них есть пенсионер МВД, которого трижды судили за преступления, связанные с коррупцией. Данная информация размещена на сайте областного избиркома. Партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» представляет пенсионер МВД Алексей Стерхов. Он был дважды осужден за превышение должностных полномочий и один раз за присвоение. Его судимости были погашены в 2012, 2015 и 2019 годах. Замдиректора ООО «Шадринский образовательный центр» Алексея Первухина, который представляет КПРФ судили за грабеж. Его судимость была погашена в 1997 году. Двое кандидатов с погашенной судимостью будут представлять на выборах партию «Единая Россия». Глава Ключевского сельсовета Сергей Невежин был осужден за присвоение или растрату. Судимость была погашена в 2005 году. Директора ООО «Ключ здоровья» Сергея Шербуренко осудили за нарушение ПДД, но эта судимость была погашена в 1999 году. Выборы депутатов в десяти новых муниципальных округах Курганской области пройдут 24 апреля. В Кургане в этот день пройдут довыборы в гордуму Кургана по избирательному округу №5.
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