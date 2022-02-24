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Департамент Курганской области оштрафовали за разбитые мосты

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол. Разное. Курган, кировский мост, аварийный мост, расхождение бетонных плин
По данным транспортной прокуратуры, проблемы с мостами есть в трех населенных пунктах региона Фото:

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за дефектов мостов. Данное сообщение было размещено 25 февраля на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

«Ненадлежащее состояние мостов создает угрозу жизни и здоровью граждан, безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта. <…> Арбитражный суд Курганской области привлек департамент к административной ответственности по ч. 1 ст. 14. 43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», — указано в сообщении.

По данным ведомства, дефекты и неисправности были выявлены у путепроводов в Шумихе, Лебяжье и Макушине. Директор департамента Ирина Саблукова удовлетворила представление, которое было внесено прокурором.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что Кировский мост в Кургане является небезопасным и неопрятным. По его словам, власти постараются начать ремонт моста в этом году.

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Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за дефектов мостов. Данное сообщение было размещено 25 февраля на сайте Уральской транспортной прокуратуры. «Ненадлежащее состояние мостов создает угрозу жизни и здоровью граждан, безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта. <…> Арбитражный суд Курганской области привлек департамент к административной ответственности по ч. 1 ст. 14. 43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», — указано в сообщении. По данным ведомства, дефекты и неисправности были выявлены у путепроводов в Шумихе, Лебяжье и Макушине. Директор департамента Ирина Саблукова удовлетворила представление, которое было внесено прокурором. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что Кировский мост в Кургане является небезопасным и неопрятным. По его словам, власти постараются начать ремонт моста в этом году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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