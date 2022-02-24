Департамент Курганской области оштрафовали за разбитые мосты

25 февраля 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

По данным транспортной прокуратуры, проблемы с мостами есть в трех населенных пунктах региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за дефектов мостов. Данное сообщение было размещено 25 февраля на сайте Уральской транспортной прокуратуры. «Ненадлежащее состояние мостов создает угрозу жизни и здоровью граждан, безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта. <…> Арбитражный суд Курганской области привлек департамент к административной ответственности по ч. 1 ст. 14. 43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», — указано в сообщении. По данным ведомства, дефекты и неисправности были выявлены у путепроводов в Шумихе, Лебяжье и Макушине. Директор департамента Ирина Саблукова удовлетворила представление, которое было внесено прокурором. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что Кировский мост в Кургане является небезопасным и неопрятным. По его словам, власти постараются начать ремонт моста в этом году. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за дефектов мостов. Данное сообщение было размещено 25 февраля на сайте Уральской транспортной прокуратуры. «Ненадлежащее состояние мостов создает угрозу жизни и здоровью граждан, безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта. <…> Арбитражный суд Курганской области привлек департамент к административной ответственности по ч. 1 ст. 14. 43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», — указано в сообщении. По данным ведомства, дефекты и неисправности были выявлены у путепроводов в Шумихе, Лебяжье и Макушине. Директор департамента Ирина Саблукова удовлетворила представление, которое было внесено прокурором. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что Кировский мост в Кургане является небезопасным и неопрятным. По его словам, власти постараются начать ремонт моста в этом году.