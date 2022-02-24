24 февраля 2022
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22 февраля 2022

В детском саде ЯНАО педагога обвинили в жестокости к детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, игрушки, детский сад, детсад, дети, кукла, пупсик, насилие над детьми, детская безопасность
В Ноябрьском детском саду воспитательница грубо обращается с детьми Фото:

В детском саде «Ласточка» города Ноябрьска (ЯНАО) воспитательница грубо общается со своими подопечными и применяет к ним силу. Как сообщили местные жители в социальных сетях, женщина кричала на детей и толкала их, а одного из отстающих от группы во время прогулки схватила на руки.

«Детский сад „Ласточка“. Воспитатель с самого начала, как вышли на прогулку нервно кричала на детей. Грубо хватала отстающего ребенка за ручку, детки плачут, кто-то звал маму. Невозможно было на это смотреть. Сняла видео, детки уже возвращаются в группу. Один мальчик отстал и стоял с другой группой. Воспитатель пошла за ним, снесла по пути другого ребенка. Схватила отставшего мальчика», — сообщает жительница Ноябрьска в группе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте».

Часть жителей города поддержала воспитателя, не увидев в ее действиях грубости или издевательства над детьми. Горожане утверждают, что детском садике работают хорошие специалисты, которые не издеваются над детьми.

Агентство обратилось за комментарием в детский «Ласточка». На момент публикации ответа не поступило.

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В детском саде «Ласточка» города Ноябрьска (ЯНАО) воспитательница грубо общается со своими подопечными и применяет к ним силу. Как сообщили местные жители в социальных сетях, женщина кричала на детей и толкала их, а одного из отстающих от группы во время прогулки схватила на руки. «Детский сад „Ласточка“. Воспитатель с самого начала, как вышли на прогулку нервно кричала на детей. Грубо хватала отстающего ребенка за ручку, детки плачут, кто-то звал маму. Невозможно было на это смотреть. Сняла видео, детки уже возвращаются в группу. Один мальчик отстал и стоял с другой группой. Воспитатель пошла за ним, снесла по пути другого ребенка. Схватила отставшего мальчика», — сообщает жительница Ноябрьска в группе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте». Часть жителей города поддержала воспитателя, не увидев в ее действиях грубости или издевательства над детьми. Горожане утверждают, что детском садике работают хорошие специалисты, которые не издеваются над детьми. Агентство обратилось за комментарием в детский «Ласточка». На момент публикации ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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