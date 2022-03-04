В России перестали открываться Facebook и сайт Би-би-си

У российских пользователей возникли проблемы с загрузкой Facebook Фото: Артем Ковтун © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В России возникли проблемы с работой сайтов русской службы Би-би-си и Facebook. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию блокировок GlobalCheck.

Доступность Facebook, по данным ресурса Globalcheck, составляет 17%. Сообщается, что они открываются только у пользователей «Ростелекома». Доступность Би-би-си составляет 0%.

Кроме того, ресурс сообщает о проблемах в работе сайтов русскоязычной версии Deutsche Welle и «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом). Их доступность также равна нулю процентов.

О частичной блокировке своего сайта 4 марта заявила «Медуза» (признан СМИ-иноагентом в России). По словам авторов, сайт не открывается только у некоторых читателей. Ранее Генпрокуратура РФ заблокировала доступ к телеканалу, а также радиостанции «Эхо Москвы». По данным надзорного ведомства, они публиковали фейки о спецоперации России на Украине, а также призывали к несанкционированным митингам и насильственному свержению конституционного строя РФ. После Совет Директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радиоканал и сайт СМИ. Временно приостановил свое вещание и телеканал «Дождь» (признан в России иностранным агентом).

Депутаты Госдумы предложили ввести уголовное наказание за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Денацификация и демилитаризация Киева началась утром 24 февраля. Законопроект уже одобрил парламентский комитет по госстроительству и законодательству. За распространение фейков, в случае принятия документа, будет грозить до 15 лет лишения свободы.

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