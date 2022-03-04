«Медуза» заявила о частичной блокировке своего сайта

Некоторые пользователи не могут открыть сайт «Медузы» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Портал «Медуза» (признан СМИ-иноагентом в России) заявила о частичной блокировке своего сайта. Об этом СМИ сообщило в своем telegram-канале. По словам авторов, сайт не открывается только у некоторых читателей.

«Ситуация такая: у части наших читателей в России сайт „Медузы“ открывается, у части нет», — говорится в сообщении. «О полной блокировке речь пока не идет», — добавили авторы.

Ранее сайт «Медузы» перестал открываться у части пользователей. Соответствующую информацию СМИ опубликовало в своем Telegram.

Ранее Генпрокуратура РФ заблокировала доступ к телеканалу, а также радиостанции «Эхо Москвы». По данным надзорного ведомства, они публиковали фейки о спецоперации России на Украине, а также призывали к несанкционированным митингам и насильственному свержению конституционного строя РФ. После Совет Директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радиоканал и сайт СМИ. Временно приостановил свое вещание и телеканал «Дождь» (признан в России иностранным агентом).

Депутаты Госдумы предложили ввести уголовное наказание за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Денацификация и демилитаризация Киева началась утром 24 февраля. Законопроект уже одобрил парламентский комитет по госстроительству и законодательству. За распространение фейков, в случае принятия документа, будет грозить до 15 лет лишения свободы.

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