«Медуза» заявила о частичной блокировке своего сайта

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Клипарт по теме Копьютеры и соц сети. Екатеринбург, браузер, поломка, сбой, отсутствие связи, сеть, интернет, компьютер
Некоторые пользователи не могут открыть сайт «Медузы» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Портал «Медуза» (признан СМИ-иноагентом в России) заявила о частичной блокировке своего сайта. Об этом СМИ сообщило в своем telegram-канале. По словам авторов, сайт не открывается только у некоторых читателей.

«Ситуация такая: у части наших читателей в России сайт „Медузы“ открывается, у части нет», — говорится в сообщении. «О полной блокировке речь пока не идет», — добавили авторы.

Ранее сайт «Медузы» перестал открываться у части пользователей. Соответствующую информацию СМИ опубликовало в своем Telegram.

Ранее Генпрокуратура РФ заблокировала доступ к телеканалу, а также радиостанции «Эхо Москвы». По данным надзорного ведомства, они публиковали фейки о спецоперации России на Украине, а также призывали к несанкционированным митингам и насильственному свержению конституционного строя РФ. После Совет Директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радиоканал и сайт СМИ. Временно приостановил свое вещание и телеканал «Дождь» (признан в России иностранным агентом).

Депутаты Госдумы предложили ввести уголовное наказание за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Денацификация и демилитаризация Киева началась утром 24 февраля. Законопроект уже одобрил парламентский комитет по госстроительству и законодательству. За распространение фейков, в случае принятия документа, будет грозить до 15 лет лишения свободы.

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Портал «Медуза» (признан СМИ-иноагентом в России) заявила о частичной блокировке своего сайта. Об этом СМИ сообщило в своем telegram-канале. По словам авторов, сайт не открывается только у некоторых читателей. «Ситуация такая: у части наших читателей в России сайт „Медузы“ открывается, у части нет», — говорится в сообщении. «О полной блокировке речь пока не идет», — добавили авторы. Ранее сайт «Медузы» перестал открываться у части пользователей. Соответствующую информацию СМИ опубликовало в своем Telegram. Ранее Генпрокуратура РФ заблокировала доступ к телеканалу, а также радиостанции «Эхо Москвы». По данным надзорного ведомства, они публиковали фейки о спецоперации России на Украине, а также призывали к несанкционированным митингам и насильственному свержению конституционного строя РФ. После Совет Директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радиоканал и сайт СМИ. Временно приостановил свое вещание и телеканал «Дождь» (признан в России иностранным агентом). Депутаты Госдумы предложили ввести уголовное наказание за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Денацификация и демилитаризация Киева началась утром 24 февраля. Законопроект уже одобрил парламентский комитет по госстроительству и законодательству. За распространение фейков, в случае принятия документа, будет грозить до 15 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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