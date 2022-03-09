Вадим Самойлов призвал россиян доверять только федеральным СМИ

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Вадим Самойлов призывает россиян не поддаваться истерике и читать только проверенные СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов призвал поклонников фильтровать информацию о специальной операции на Украине. По его мнению, доверять можно только федеральным СМИ.

«Я призываю всех моих земляков, всех людей читать внимательно, анализировать факты, сопоставлять их. И несмотря на то, что в том числе наши федеральные СМИ стараются опорочить, я рекомендую всем обращаться к федеральным каналам, искать проверенную, достоверную информацию», — сказал Самойлов в интервью MK.RU.

Также Самойлов попросил россиян не поддаваться панике. «Наш верховный главнокомандующий отдал приказ на осуществление специальной операции, и мы опередили на несколько часов, на несколько суток масштабное вторжение в Донбасс. Поэтому другого выхода, к сожалению, не было», — подытожил экс-участник группы «Агата Кристи».

Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин начал специальную операцию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. Кремль обращает внимание, что перед российскими военными не стоит задача оккупировать украинские земли.

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Экс-участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов призвал поклонников фильтровать информацию о специальной операции на Украине. По его мнению, доверять можно только федеральным СМИ. «Я призываю всех моих земляков, всех людей читать внимательно, анализировать факты, сопоставлять их. И несмотря на то, что в том числе наши федеральные СМИ стараются опорочить, я рекомендую всем обращаться к федеральным каналам, искать проверенную, достоверную информацию», — сказал Самойлов в интервью MK.RU. Также Самойлов попросил россиян не поддаваться панике. «Наш верховный главнокомандующий отдал приказ на осуществление специальной операции, и мы опередили на несколько часов, на несколько суток масштабное вторжение в Донбасс. Поэтому другого выхода, к сожалению, не было», — подытожил экс-участник группы «Агата Кристи». Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин начал специальную операцию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. Кремль обращает внимание, что перед российскими военными не стоит задача оккупировать украинские земли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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