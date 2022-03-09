Вадим Самойлов призвал россиян доверять только федеральным СМИ

09 марта 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Вадим Самойлов призывает россиян не поддаваться истерике и читать только проверенные СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов призвал поклонников фильтровать информацию о специальной операции на Украине. По его мнению, доверять можно только федеральным СМИ. «Я призываю всех моих земляков, всех людей читать внимательно, анализировать факты, сопоставлять их. И несмотря на то, что в том числе наши федеральные СМИ стараются опорочить, я рекомендую всем обращаться к федеральным каналам, искать проверенную, достоверную информацию», — сказал Самойлов в интервью MK.RU . Также Самойлов попросил россиян не поддаваться панике. «Наш верховный главнокомандующий отдал приказ на осуществление специальной операции, и мы опередили на несколько часов, на несколько суток масштабное вторжение в Донбасс. Поэтому другого выхода, к сожалению, не было», — подытожил экс-участник группы «Агата Кристи». Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин начал специальную операцию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. Кремль обращает внимание, что перед российскими военными не стоит задача оккупировать украинские земли. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов призвал поклонников фильтровать информацию о специальной операции на Украине. По его мнению, доверять можно только федеральным СМИ. «Я призываю всех моих земляков, всех людей читать внимательно, анализировать факты, сопоставлять их. И несмотря на то, что в том числе наши федеральные СМИ стараются опорочить, я рекомендую всем обращаться к федеральным каналам, искать проверенную, достоверную информацию», — сказал Самойлов в интервью MK.RU. Также Самойлов попросил россиян не поддаваться панике. «Наш верховный главнокомандующий отдал приказ на осуществление специальной операции, и мы опередили на несколько часов, на несколько суток масштабное вторжение в Донбасс. Поэтому другого выхода, к сожалению, не было», — подытожил экс-участник группы «Агата Кристи». Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин начал специальную операцию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. Кремль обращает внимание, что перед российскими военными не стоит задача оккупировать украинские земли.