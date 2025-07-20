Задержанный во Франции баскетболист сделал неожиданное заявление

Задержанный в Париже российский баскетболист Даниил Касаткин заявил о трудностях с решением бытовых вопросов в тюрьме из-за незнания французского языка. Спортсмен собирается решить проблему, сообщил его адвокат Фредерик Бело, ссылаясь на переданное письмо из неволи.
«Решить любую проблему здесь невероятно сложно, особенно если вы не знаете французского. Все сотрудники раздражаются, когда я пытаюсь говорить с ними на английском. Надеюсь, скоро мне передадут книгу для изучения французского языка или французско-русский словарь. Я хочу понимать, что мне говорят, и уметь решать здесь элементарные задачи», — с текстом письма ознакомились РИА Новости.
Несмотря на ходатайство защиты, у спортсмена по-прежнему нет возможности посещать тренажерный зал, пишет RT. Гражданина России задержали 21 июня в аэропорту Руасси — Шарль де Голль, однако информация об этом появилась лишь 10 июля.
По данным следствия, его подозревают в причастности к хакерской группировке, которая с 2020 по 2022 годы совершила кибератаки на порядка 900 организаций, включая два федеральных ведомства США. Сам Касаткин отвергает предъявляемые ему обвинения. Российское посольство в Париже занимается инцидентом, передает «Национальная служба новостей».
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