20 июля 2025

В Домодедово сняли временные ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов Фото:

В аэропорту «Домодедово» сняты временные ограничения на выполнение рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении Росавиации. Там уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 21 июля несколько российских регионов подверглись масштабной атаке украинских беспилотников, что стало причиной серьезных перебоев в транспортной системе отдельных субъектов страны. В результате налетов временно прекратили работу ряд аэропортов московского авиационного узла, а в Ростовской области было задержано несколько десятков железнодорожных рейсов. Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно информирует общественность о случаях уничтожения беспилотных летательных аппаратов, приближающихся к столице. Актуальная информация о нападениях дронов на территории России представлена в онлайн-трансляции URA.RU.

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В аэропорту «Домодедово» сняты временные ограничения на выполнение рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации. «Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении Росавиации. Там уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. В ночь на 21 июля несколько российских регионов подверглись масштабной атаке украинских беспилотников, что стало причиной серьезных перебоев в транспортной системе отдельных субъектов страны. В результате налетов временно прекратили работу ряд аэропортов московского авиационного узла, а в Ростовской области было задержано несколько десятков железнодорожных рейсов. Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно информирует общественность о случаях уничтожения беспилотных летательных аппаратов, приближающихся к столице. Актуальная информация о нападениях дронов на территории России представлена в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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