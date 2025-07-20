В Домодедово сняли временные ограничения

В аэропорту «Домодедово» сняты временные ограничения на выполнение рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении Росавиации. Там уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 21 июля несколько российских регионов подверглись масштабной атаке украинских беспилотников, что стало причиной серьезных перебоев в транспортной системе отдельных субъектов страны. В результате налетов временно прекратили работу ряд аэропортов московского авиационного узла, а в Ростовской области было задержано несколько десятков железнодорожных рейсов. Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно информирует общественность о случаях уничтожения беспилотных летательных аппаратов, приближающихся к столице. Актуальная информация о нападениях дронов на территории России представлена в онлайн-трансляции URA.RU.
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