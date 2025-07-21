Fakt: президент Польши Дуда упал с доски для серфинга перед журналистами

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С Дудой произошел курьезный случай
С Дудой произошел курьезный случай Фото:

В Польше президент страны Анджей Дуда свалился с доски для серфинга в море, когда пытался показать свое мастерство журналистам. Об этом сообщила газета Fakt.

«Выйдя в море, Дуда пытался удержаться на доске, но не смог и упал. Ему на помощь прибыли экстренные службы», — передает издание.

Падение польского президента произошло возле пляжа Юрата в городе Ястарня на полуострове Хель. Там Дуда любит купаться в Балтийском море.

Дуда известен своей антироссийской позицией. Он поддерживает Украину и выступает за продолжение конфликта.

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В Польше президент страны Анджей Дуда свалился с доски для серфинга в море, когда пытался показать свое мастерство журналистам. Об этом сообщила газета Fakt. «Выйдя в море, Дуда пытался удержаться на доске, но не смог и упал. Ему на помощь прибыли экстренные службы», — передает издание. Падение польского президента произошло возле пляжа Юрата в городе Ястарня на полуострове Хель. Там Дуда любит купаться в Балтийском море. Дуда известен своей антироссийской позицией. Он поддерживает Украину и выступает за продолжение конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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