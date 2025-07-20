20 июля 2025

На Сахалине произошел пожар на угольном конвейере

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел на участке конвейерной ленты
Пожар произошел на участке конвейерной ленты Фото:

Пожар на территории конвейерной ленты произошел в селе Никольское, Углегорского района Сахалина. Сообщается, что возгорание началось примерно в 8:00 и охватило участок конструкции протяженностью около 200 метров.

«21 июля около 8:00 в селе Никольском в Углегорском районе произошло возгорание конвейерной ленты. Протяженность загоревшегося участка — около 200 метров. Точную причину пожара установят специалисты», — пишет telegram-канал «Новости Углегорска».

Во время происшествия оборудование не функционировало. На месте чрезвычайной ситуации быстро были задействованы силы: к ликвидации возгорания привлекли пять единиц техники, в том числе пожарные автомобили и спецтранспорт, принадлежащий собственнику объекта. Сообщается, что жертв и пострадавших нет. Пожар потушили к 9:30 утра. 

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Пожар на территории конвейерной ленты произошел в селе Никольское, Углегорского района Сахалина. Сообщается, что возгорание началось примерно в 8:00 и охватило участок конструкции протяженностью около 200 метров. «21 июля около 8:00 в селе Никольском в Углегорском районе произошло возгорание конвейерной ленты. Протяженность загоревшегося участка — около 200 метров. Точную причину пожара установят специалисты», — пишет telegram-канал «Новости Углегорска». Во время происшествия оборудование не функционировало. На месте чрезвычайной ситуации быстро были задействованы силы: к ликвидации возгорания привлекли пять единиц техники, в том числе пожарные автомобили и спецтранспорт, принадлежащий собственнику объекта. Сообщается, что жертв и пострадавших нет. Пожар потушили к 9:30 утра. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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