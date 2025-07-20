20 июля 2025

Бывший зять Шойгу появился на публике с невестой. Видео

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Пара вместе уже больше года
Пара вместе уже больше года Фото:

Известный блогер и бывший зять секретаря совета безопасности России Сергея Шойгу Алексей Столяров появился на публике с невестой Верой Бондаревой. Пару заметили на VK Fest в Москве. 

«Он зашел в Super Country Club со своей невестой Верой Бондаревой. Вспомнил, что год назад на этом же месте рассказал, что его сердце занято», — передает издание Super.

Избраннице блогера 31 год. Она ялвяется мастером спорта России международного класса по спортивным бальным танцам и ведет успешный блог в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ).

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Известный блогер и бывший зять секретаря совета безопасности России Сергея Шойгу Алексей Столяров появился на публике с невестой Верой Бондаревой. Пару заметили на VK Fest в Москве.  «Он зашел в Super Country Club со своей невестой Верой Бондаревой. Вспомнил, что год назад на этом же месте рассказал, что его сердце занято», — передает издание Super. Избраннице блогера 31 год. Она ялвяется мастером спорта России международного класса по спортивным бальным танцам и ведет успешный блог в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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