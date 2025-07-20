Известный блогер и бывший зять секретаря совета безопасности России Сергея Шойгу Алексей Столяров появился на публике с невестой Верой Бондаревой. Пару заметили на VK Fest в Москве.
«Он зашел в Super Country Club со своей невестой Верой Бондаревой. Вспомнил, что год назад на этом же месте рассказал, что его сердце занято», — передает издание Super.
Избраннице блогера 31 год. Она ялвяется мастером спорта России международного класса по спортивным бальным танцам и ведет успешный блог в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ).
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