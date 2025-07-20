Подравшийся в Луганске чеченский военный отправлен на передовую

Чеченский военнослужащий, ставший фигурантом конфликта у бассейна в Луганске, был направлен на передовые позиции в район проведения специальной военной операции. Об этом сообщил генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командующий подразделением спецназа «Ахмат».
«Я его не уважаю, считаю, что он поступил не по-мужски. В такое время, когда другие воюют, он в нетрезвом виде оказался в этом бассейне. Я считаю, что за это он должен понести ответственность», — заявил Алаудинов в беседе с РИА Новости.
Алаудинов отметил, что наказать нужно и вторую сторону инцидента, при этом не исключается возможность уголовного преследования. Ранее командующий «Ахмат» осудил драку между профессиональным бойцом ММА Максимом Дивничем и чеченским военнослужащим на территории ЛНР.
В четверг, 17 июля, боец ММА Максим Дивнич разместил в социальных сетях видеозапись, на которой зафиксирована драка с участием бойца СВО из Чечни, пишет Телеканал 360. Все произошло у бассейна в Луганске.
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