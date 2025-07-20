20 июля 2025

В Кабуле задержали десятки женщин за внешний вид

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция нравов задержала десятки молодых женщин в Кабуле за нарушение дресс-кода
Полиция нравов задержала десятки молодых женщин в Кабуле за нарушение дресс-кода Фото:

В Кабуле сотрудники Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана задержали десятки женщин по подозрению в нарушении установленных правил одежды. Об этом сообщает портал Afghanistan International со ссылкой на местных жителей.

«Талибская полиция нравов задержала десятки молодых женщин в районах Кала-е Фатулла и Коте Санги в Кабуле в рамках продолжающихся репрессий из-за предполагаемого нарушения установленного дресс-кода», — сообщает издание. Согласно свидетельствам очевидцев, представители движения «Талибан» использовали физическую силу при задержаниях, а в ходе проводимых ими операций не присутствовали сотрудницы женского пола из числа полицейских.

Ранее глава политбюро движения «Талибан» и посол Афганистана в Катаре Сухейль Шахин призвал мировое сообщество признать Исламский Эмират Афганистан по примеру России. По его словам, такой шаг позволит расширить международное сотрудничество и обеспечить большую стабильность в регионе, напоминает RT.

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В Кабуле сотрудники Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана задержали десятки женщин по подозрению в нарушении установленных правил одежды. Об этом сообщает портал Afghanistan International со ссылкой на местных жителей. «Талибская полиция нравов задержала десятки молодых женщин в районах Кала-е Фатулла и Коте Санги в Кабуле в рамках продолжающихся репрессий из-за предполагаемого нарушения установленного дресс-кода», — сообщает издание. Согласно свидетельствам очевидцев, представители движения «Талибан» использовали физическую силу при задержаниях, а в ходе проводимых ими операций не присутствовали сотрудницы женского пола из числа полицейских. Ранее глава политбюро движения «Талибан» и посол Афганистана в Катаре Сухейль Шахин призвал мировое сообщество признать Исламский Эмират Афганистан по примеру России. По его словам, такой шаг позволит расширить международное сотрудничество и обеспечить большую стабильность в регионе, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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