Депутат Безуглая тремя словами охарактеризовала новую работу Умерова

На Украине недовольны решением президента Владимира Зеленского назначить Рустема Умерова на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая назвала такой шаг нелогичным.
«В чем логика и посыл людям?» — написала она в своем telegram-канале. Ее слова приводит RT.
Безуглая отметила, что подобная ситуация может послужить примером для других руководителей, показав им плохой пример: «Лги, воруй, интригуй, шантажируй — и тебя ожидают поощрения».
Рустем Умеров был назначен на должность секретаря Совета безопасности республики 18 июля. Пост министра обороны занял бывший премьер-министр Денис Шмыгаль.
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