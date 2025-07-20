20 июля 2025

Депутат Безуглая тремя словами охарактеризовала новую работу Умерова

Безуглая описала новое назначение Умерова словами «ври, кради, мути»
© Служба новостей «URA.RU»
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Секретарем Совета нацбезопасности Украины назначен Рустем Умеров
Секретарем Совета нацбезопасности Украины назначен Рустем Умеров Фото:

На Украине недовольны решением президента Владимира Зеленского назначить Рустема Умерова на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая назвала такой шаг нелогичным.

«В чем логика и посыл людям?» — написала она в своем telegram-канале. Ее слова приводит RT

Безуглая отметила, что подобная ситуация может послужить примером для других руководителей, показав им плохой пример: «Лги, воруй, интригуй, шантажируй — и тебя ожидают поощрения».

Рустем Умеров был назначен на должность секретаря Совета безопасности республики 18 июля. Пост министра обороны занял бывший премьер-министр Денис Шмыгаль.

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На Украине недовольны решением президента Владимира Зеленского назначить Рустема Умерова на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая назвала такой шаг нелогичным. «В чем логика и посыл людям?» — написала она в своем telegram-канале. Ее слова приводит RT.  Безуглая отметила, что подобная ситуация может послужить примером для других руководителей, показав им плохой пример: «Лги, воруй, интригуй, шантажируй — и тебя ожидают поощрения». Рустем Умеров был назначен на должность секретаря Совета безопасности республики 18 июля. Пост министра обороны занял бывший премьер-министр Денис Шмыгаль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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