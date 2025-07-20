В США с горечью признали, что неправильно относились к России

В США недооценили мощь экономики России, когда вводили против РФ санкции. Америка навредила себе такой политикой. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон.
«США недооценили и просто не поняли по-настоящему природу российской экономики, когда вводили санкции», — заявил Карлсон в интервью немецкому изданию Bild. Он добавил, что Америка больше навредила себе и у нее не осталось существенных рычагов давления на РФ.
Ранее сообщалось, что резкий скачок цен на нефть может произойти из-за санкций США против России. В конечном итоге цены вырастут и в Соединенных Штатах, передает RT.
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