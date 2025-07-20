20 июля 2025

В США с горечью признали, что неправильно относились к России

Карлсон: США навредили себе из-за антироссийских санкций
© Служба новостей «URA.RU»
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Карлсон раскритиковал санкции против России
Карлсон раскритиковал санкции против России Фото:

В США недооценили мощь экономики России, когда вводили против РФ санкции. Америка навредила себе такой политикой. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон.

«США недооценили и просто не поняли по-настоящему природу российской экономики, когда вводили санкции», — заявил Карлсон в интервью немецкому изданию Bild. Он добавил, что Америка больше навредила себе и у нее не осталось существенных рычагов давления на РФ.

Ранее сообщалось, что резкий скачок цен на нефть может произойти из-за санкций США против России. В конечном итоге цены вырастут и в Соединенных Штатах, передает RT.

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В США недооценили мощь экономики России, когда вводили против РФ санкции. Америка навредила себе такой политикой. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон. «США недооценили и просто не поняли по-настоящему природу российской экономики, когда вводили санкции», — заявил Карлсон в интервью немецкому изданию Bild. Он добавил, что Америка больше навредила себе и у нее не осталось существенных рычагов давления на РФ. Ранее сообщалось, что резкий скачок цен на нефть может произойти из-за санкций США против России. В конечном итоге цены вырастут и в Соединенных Штатах, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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