Министр обороны Великобритании Джон Хили в понедельник, 21 июля, на встрече контактной группы по обороне Украины объявит 50-дневную кампанию по вооружению Киева. Речь — об усилении поддержки для оказания давление на РФ, уверены британские обозреватели.
«Ожидается, что Джон Хили заявит, что Западу следует снова увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить [президента России] Владимира Путина за стол переговоров. Министр инициирует принятие 50-дневной кампании», — указано в публикации The Telegraph.
Ранее Вашингтон принял решение о продлении военной помощи Киеву, напоминает телеканал 360. При этом в Европе назревает конфликт из-за распределения средств. Так, население Германии недоумевает, почему канцлер Фридрих Мерц выделяет миллиарды евро на нужды Киева вместо того, чтобы направить средства на поддержку граждан страны, отмечает «Национальная служба новостей».
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