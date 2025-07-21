Власти Британии готовятся сделать важное заявление для Украины

Telegraph: Британия намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины
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Европа продолжает вооружать киевский режим
Европа продолжает вооружать киевский режим Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Министр обороны Великобритании Джон Хили в понедельник, 21 июля, на встрече контактной группы по обороне Украины объявит 50-дневную кампанию по вооружению Киева. Речь — об усилении поддержки для оказания давление на РФ, уверены британские обозреватели.

«Ожидается, что Джон Хили заявит, что Западу следует снова увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить [президента России] Владимира Путина за стол переговоров. Министр инициирует принятие 50-дневной кампании», — указано в публикации The Telegraph.

Ранее Вашингтон принял решение о продлении военной помощи Киеву, напоминает телеканал 360. При этом в Европе назревает конфликт из-за распределения средств. Так, население Германии недоумевает, почему канцлер Фридрих Мерц выделяет миллиарды евро на нужды Киева вместо того, чтобы направить средства на поддержку граждан страны, отмечает «Национальная служба новостей».

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Министр обороны Великобритании Джон Хили в понедельник, 21 июля, на встрече контактной группы по обороне Украины объявит 50-дневную кампанию по вооружению Киева. Речь — об усилении поддержки для оказания давление на РФ, уверены британские обозреватели. «Ожидается, что Джон Хили заявит, что Западу следует снова увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить [президента России] Владимира Путина за стол переговоров. Министр инициирует принятие 50-дневной кампании», — указано в публикации The Telegraph. Ранее Вашингтон принял решение о продлении военной помощи Киеву, напоминает телеканал 360. При этом в Европе назревает конфликт из-за распределения средств. Так, население Германии недоумевает, почему канцлер Фридрих Мерц выделяет миллиарды евро на нужды Киева вместо того, чтобы направить средства на поддержку граждан страны, отмечает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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