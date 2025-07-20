20 июля 2025

Мишустин отправляется с важнейшим визитом в один из регионов РФ

Мишустин посетит Дальневосточный федеральный округ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин приедет на Дальний Восток
Мишустин приедет на Дальний Восток Фото:

Глава правительства России Михаил Мишустин собирается приехать на Дальний Восток с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Двадцать первого июля Мишустин в Благовещенске осмотрит строящийся новый комплекс Международного аэропорта. Также он проведет в Чите совещание по экспорту зерна», — уточнили в правительстве.

Согласно графику визита, премьер-министр встретится с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Вместе с Мишустиным приедут министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, подчеркнули в пресс-службе.

Летнее турне уже стало традиционным событием для Мишустина. Объезд дальневосточных регионов для Михаила Мишустина — важнейшее политическое событие года, сообщало ранее URA.RU

Ранее сообщалось, что в России будут возрождать местные авиалинии, чтобы связать отдаленные населенные пункты в регионах, где нет автомобильных и железных дорог. Усиление малой авиации — одна из главных тем, над которой плотно работает правительство, акцент на ней будет сделан и во время рабочего визита Мишустина на Дальний Восток и в Сибирь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава правительства России Михаил Мишустин собирается приехать на Дальний Восток с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ. «Двадцать первого июля Мишустин в Благовещенске осмотрит строящийся новый комплекс Международного аэропорта. Также он проведет в Чите совещание по экспорту зерна», — уточнили в правительстве. Согласно графику визита, премьер-министр встретится с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Вместе с Мишустиным приедут министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, подчеркнули в пресс-службе. Летнее турне уже стало традиционным событием для Мишустина. Объезд дальневосточных регионов для Михаила Мишустина — важнейшее политическое событие года, сообщало ранее URA.RU.  Ранее сообщалось, что в России будут возрождать местные авиалинии, чтобы связать отдаленные населенные пункты в регионах, где нет автомобильных и железных дорог. Усиление малой авиации — одна из главных тем, над которой плотно работает правительство, акцент на ней будет сделан и во время рабочего визита Мишустина на Дальний Восток и в Сибирь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...