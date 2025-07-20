В Якутии в результате опрокидывания вахтового автобуса «НЕФАЗ 4208-34» с 25-метровой высоты погибли 14 человек, еще семь пострадали. Об этом сообщили 21 июля в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).
«По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "НЕФАЗ 4208-34" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 метров. В результате дорожного происшествия 14 человек, включая водителя вахтового автобуса, погибли, 7 человек госпитализированы. Всего в автобусе находились около 36 человек», — сообщили в telegram-канале МВД Якутии.
В ведомстве уточнили, что авария произошла на одном из участков автодороги АО "ГОК Денисовский". На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По факту ДТП начата проверка, назначены необходимые экспертизы. Ведется идентификация погибших и информирование их родственников.
Ранее в Ханты-Мансийском районе на трассе «Иртыш» столкнулись легковой автомобиль Skoda и автобус Yutong, в результате чего погиб водитель легковушки. Также в Нижневартовске ранее сообщалось о массовом ДТП с пострадавшими, что подчеркивает актуальность вопросов безопасности на дорогах страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.