09 марта 2022
07 марта 2022
06 марта 2022
05 марта 2022

Тюменские силовики остались без официального сайта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, ноутбук, интернет, клавиатура, работа, фрилансер, фриланс, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка, работа на удаленке, работа на компьютере, работа за компьютером, клавиатура компьютера
Доступ к сайту прокуратуры региона отсутствует из-за проблем с порталом Генеральной прокуратуры РФ Фото:

Официальный портал прокуратуры Тюменской области перестал работать, и неизвестно, когда сайт будет восстановлен. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«О проблемах на портале стало известно накануне. Сейчас сайт недоступен, и неизвестно, когда будет восстановлен», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что проблема наблюдается на порталах региональных ведомств по всей стране. Сайты всех прокуратур работают на едином «движке» Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области стали недоступны сайт правительства региона, а также всех мэрий, кроме Тобольска и Тюмени. Власти назвали причиной сбоя хакерскую атаку.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Официальный портал прокуратуры Тюменской области перестал работать, и неизвестно, когда сайт будет восстановлен. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «О проблемах на портале стало известно накануне. Сейчас сайт недоступен, и неизвестно, когда будет восстановлен», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что проблема наблюдается на порталах региональных ведомств по всей стране. Сайты всех прокуратур работают на едином «движке» Генеральной прокуратуры РФ. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области стали недоступны сайт правительства региона, а также всех мэрий, кроме Тобольска и Тюмени. Власти назвали причиной сбоя хакерскую атаку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...