Тюменские силовики остались без официального сайта

Доступ к сайту прокуратуры региона отсутствует из-за проблем с порталом Генеральной прокуратуры РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Официальный портал прокуратуры Тюменской области перестал работать, и неизвестно, когда сайт будет восстановлен. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«О проблемах на портале стало известно накануне. Сейчас сайт недоступен, и неизвестно, когда будет восстановлен», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что проблема наблюдается на порталах региональных ведомств по всей стране. Сайты всех прокуратур работают на едином «движке» Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области стали недоступны сайт правительства региона, а также всех мэрий, кроме Тобольска и Тюмени. Власти назвали причиной сбоя хакерскую атаку.