Немецкий архитектор: «Северный поток-2» нужно сделать общежитием

17 марта 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Трубы газопровода «Северный поток — 2» нужно переработать — разделить на секции, из которых необходимо построить общежитие. Об этом заявил мюнхенский архитектор Бенедикт Хартль. Он хочет превратить еще не введенный в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» в «Северный поток — 3». Это было бы пятиэтажное жилье, в нем будет 194 койки, которые должны состоять из переработанных труб», — приводит информацию немецкое издание Spiegel Online. Сообщается также, что уже нельзя представить, что проект будет использоваться в ближайшие годы. Архитектор предложил сделать с помощью труб газопровода «центр международного взаимопонимания», в котором можно было бы и переночевать. В начале марта стало известно, что компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG планирует подать заявление о банкротстве. Это связано с введенными США санкциями против России. Оператор газопровода официально принадлежит российскому «Газпрому». После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Несмотря на то, что речи об оккупации не идет, США и Евросоюз ввели против РФ ряд ограничений в банковский сфере и экономике. Они коснулись и проекта «Северный поток — 2». Так, президент США Джо Байден 24 февраля поручил ввести санкции в отношении компании-оператора российского газопровода и ее должностных лиц.