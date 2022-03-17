Пермякам рассказали о ситуации с мукой и хлебом в регионе

18 марта 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Прикамье не останется без муки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пермский мукомольный завод готов полностью обеспечить регион своей продукцией. Проблем с поставками зерна на предприятии не испытывают, заверили на заводе главу Перми Алексея Демкина. «Предприятие может вырабатывать более 140 тысяч тонн муки в год, полностью обеспечивая потребности региона. Продукция изготавливается из лучших сортов российской пшеницы. В основном поставки идут из Новосибирской, Омской областей и Поволжья. На предприятии отмечают, что никаких проблем с поставками сырья нет», — сообщил Демкин в Telegram. По его словам, власти сейчас актуализируют стратегию социально-экономического развития Перми. Нездоровый ажиотаж на некоторые продукты в магазинах России ранее возник на фоне западных санкций. Они, по признанию лидеров стран Запада, должны нанести удар по всей экономике и социальной сфере РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что эти шаги имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермский мукомольный завод готов полностью обеспечить регион своей продукцией. Проблем с поставками зерна на предприятии не испытывают, заверили на заводе главу Перми Алексея Демкина. «Предприятие может вырабатывать более 140 тысяч тонн муки в год, полностью обеспечивая потребности региона. Продукция изготавливается из лучших сортов российской пшеницы. В основном поставки идут из Новосибирской, Омской областей и Поволжья. На предприятии отмечают, что никаких проблем с поставками сырья нет», — сообщил Демкин в Telegram. По его словам, власти сейчас актуализируют стратегию социально-экономического развития Перми. Нездоровый ажиотаж на некоторые продукты в магазинах России ранее возник на фоне западных санкций. Они, по признанию лидеров стран Запада, должны нанести удар по всей экономике и социальной сфере РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что эти шаги имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.