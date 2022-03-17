17 марта 2022

Пермякам рассказали о ситуации с мукой и хлебом в регионе

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Дубровский в Сатке. Челябинск., мука, хлебзавод, тесто
Прикамье не останется без муки Фото:
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Пермский мукомольный завод готов полностью обеспечить регион своей продукцией. Проблем с поставками зерна на предприятии не испытывают, заверили на заводе главу Перми Алексея Демкина.

«Предприятие может вырабатывать более 140 тысяч тонн муки в год, полностью обеспечивая потребности региона. Продукция изготавливается из лучших сортов российской пшеницы. В основном поставки идут из Новосибирской, Омской областей и Поволжья. На предприятии отмечают, что никаких проблем с поставками сырья нет», — сообщил Демкин в Telegram.

По его словам, власти сейчас актуализируют стратегию социально-экономического развития Перми. Нездоровый ажиотаж на некоторые продукты в магазинах России ранее возник на фоне западных санкций. Они, по признанию лидеров стран Запада, должны нанести удар по всей экономике и социальной сфере РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что эти шаги имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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Пермский мукомольный завод готов полностью обеспечить регион своей продукцией. Проблем с поставками зерна на предприятии не испытывают, заверили на заводе главу Перми Алексея Демкина. «Предприятие может вырабатывать более 140 тысяч тонн муки в год, полностью обеспечивая потребности региона. Продукция изготавливается из лучших сортов российской пшеницы. В основном поставки идут из Новосибирской, Омской областей и Поволжья. На предприятии отмечают, что никаких проблем с поставками сырья нет», — сообщил Демкин в Telegram. По его словам, власти сейчас актуализируют стратегию социально-экономического развития Перми. Нездоровый ажиотаж на некоторые продукты в магазинах России ранее возник на фоне западных санкций. Они, по признанию лидеров стран Запада, должны нанести удар по всей экономике и социальной сфере РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что эти шаги имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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